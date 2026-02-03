Bulls suman a Mike Conley en un traspaso que involucró a Pistons y Timberwolves

Los Chicago Bulls han completado un llamativo cambio con los Detroit Pistons y los Minnesota Timberwolves que puede fortalecer a las tres escuadras, quienes pelean por cuanto menos jugar los Playoffs de la NBA.

Según el periodista Shams Charania, la entidad astada ha adquirido al prometedor escolta Jaden Ivey, desde Detroit, y al experimentado armador Mike Conley, procedente del club de Minneapolis, mientras que los de la Ciudad del Motor recibieron al tirador Kevin Huerter y al pívot croata Dario Saric, ambos desde la Ciudad de los Vientos, así como una selección protegida de primera ronda en 2026 proveniente de los T-Wolves.

Ivey, seleccionado en el quinto lugar global del draft de 2022, exhibió un rendimiento sobresaliente en la 2024/2025 (17.6 puntos y 40.9% en triples) hasta que sufrió una fractura en el peroné izquierdo que lo dejó fuera el resto de la campaña, motivo por el que no ha podido recuperar su nivel anterior, promediando sólo 8.2 unidades en 16.8 minutos durante 33 desafíos del actual curso.

Bulls, Wolves, and Pistons have agreed on a multi-team trade that sends Mike Conley Jr. and Jaden Ivey to Chicago, per @ShamsCharania



Detroit receives: Kevin Huerter, Dario Saric, and a 2026 first-round pick swap from Minnesota pic.twitter.com/FYCiD0RKtw — Bleacher Report (@BleacherReport) February 3, 2026

Por otro lado, Conley pasó de ser un jugador clave con Minnesota a uno de rol secundario, tanto que sus medias han disminuido drásticamente a lo largo de esta zafra. El veterano base, de 19 años de experiencia en la NBA, está anotando 4.4 puntos sumando 2.9 asistencias en 18.5 minutos por partido, sus peores cifras vitalicias.

A su vez, Detroit obtuvo a un Kevin Huerter quien se presenta como una pieza importante en su roster tras las pérdidas de Tim Hardaway Jr. y Malik Beasley en la temporada baja. De 27 años de edad, Huerter promedia 10.9 unidades y un 37.1% en triples, lo que lo convierte en un teórico tirador valioso para un equipo que pese a liderar la Conferencia Este ocupa el puesto 27 en medias de lanzamientos perimetrales embocados, cortesía de 11.1.

Es importante señalar que todos los basquetbolistas involucrados en este canje poseen contratos que están por expirar. Asimismo, uno de los aspectos más destacados del acuerdo es la reducción del impuesto de lujo para los Timberwolves, que pasa de 24 millones de dólares a sólo 3.8, lo que les da mayor flexibilidad económica para futuras transacciones.

Sobre el papel, dicho movimiento facilitará los esfuerzos de Minnesota en la búsqueda de una “estrella de Milwaukee”, según escribió Charania en X, en relación a Giannis Antetokounmpo, recordando que los T-Wolves suenan entre los posibles destinos del doble MVP de la competición, colocado en el mercado por los Bucks.

