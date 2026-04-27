El castigo de la NBA a Nikola Jokic y Julius Randle tras el altercado entre Nuggets y Timberwolves

La NBA anunció sanciones económicas para dos figuras importantes de la serie de playoffs entre Denver Nuggets y Minnesota Timberwolves, luego del altercado ocurrido en los segundos finales del cuarto partido: Nikola Jokic y Julius Randle.

En efecto, la liga que preside Adam Silver confirmó que estelar centro serbio recibió una multa de 50.000 dólares, mientras que el puesto 4 zurdo deberá pagar 35.000 dólares por su participación en la confrontación.

A pesar de las sanciones, ninguno de los dos internos será suspendido, así que estarán disponibles para disputar el quinto encuentro de la serie, programado para este lunes en Denver. Dicho choque adquiere mayor relevancia considerando que Minnesota mantiene ventaja de 3-1 y está a una victoria de avanzar a la siguiente ronda.

El episodio que provocó las multas ocurrió cuando restaban apenas 2.1 segundos del último período. Con el marcador prácticamente definido y los Timberwolves arriba por 14 puntos, Jaden McDaniels atacó el aro sin oposición y convirtió una bandeja, acción que no fue bien recibida por Jokic y sus Nuggets, quienes consideraron innecesaria la jugada debido a que el resultado estaba sentenciado.

The NBA announced that Nikola Jokic has been fined $50,000 and Julius Randle $35,000 for their roles in an on-court altercation at the end of Game 4 of the Nuggets-Timberwolves series. pic.twitter.com/PHPANWYprH — Yahoo Sports (@YahooSports) April 26, 2026

De acuerdo al informe oficial de la NBA, el Joker reaccionó de inmediato tras la canasta y se acercó a McDaniels para encararlo físicamente en lo que resultó el inicio de una rápida escalada de tensión dentro de la cancha. Posteriormente, Randle intervino en el incidente y, según la evaluación de la oficina disciplinaria, aumentó la intensidad del altercado al involucrarse de forma agresiva y empujar al escolta del conjunto de Colorado, Bruce Brown, situación que obligó a la intervención de árbitros y miembros de ambos equipos para evitar que la discusión pasara a mayores.

Como consecuencia directa del enfrentamiento, Jokic y Randle recibieron faltas técnicas y fueron expulsados antes del cierre oficial del compromiso. "Anotó cuando ya habíamos parado. Ustedes vieron lo que pasó", argumentaba a la prensa el balcánico, dueño de tres MVP de la ronda regular.

La serie entre Denver y Minnesota se ha convertido en una de las rivalidades más intensas de la Conferencia Oeste, ya que ambos equipos se ven las caras por tercera vez en playoffs durante los últimos cuatro años.

Sin embargo y pese a liderar ahora mismo el cruce, los T-Wolves llegan golpeados físicamente a la recta decisiva debido a las bajas de su máxima figura, Anthony Edwards, por una lesión de rodilla, y del base Donte DiVincenzo, descartado para el resto de la contienda a raíz de una rotura del tendón de Aquiles.

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