Cavaliers cambian a De'Andre Hunter a los Kings en una transacción entre 3 equipos

Los Cleveland Cavaliers hicieron este fin de semana el primer gran cambio de la fecha en la NBA al traspasar a De'Andre Hunter a los Sacramento Kings por Dennis Schröder y Keon Ellis, informaron fuentes a Shams Charania de ESPN.

Este acuerdo también incluyó a los Chicago Bulls, que sumaron al ala de los Kings, Dario Saric, y dos selecciones futuras de segunda ronda del draft en la negociación a tres bandas.

El movimiento propiciado por la directiva de los Cavaliers le generará casi 50 millones de dólares en ahorro salarial y de impuestos esta temporada, y coloca a Cleveland en posición de quedar por debajo del segundo umbral de sueldos la próxima campaña, agregó Charania.

Sacramento, por su parte, recibe a Hunter, un jugador conocido por sus triples y buena defensa, que tiene un acuerdo asegurado hasta la temporada de 2027. Esta zafra promedia 14 puntos, 4.2 rebotes y 2.1 asistencias por partido, amén de registrar 42.3% en tiros de campo, 30.8% en triples y 86.9% en tiros libres.

¿Qué ganan los Cavaliers con el cambio?

Los Cavs, además de aligerar su nómina, reciben a Dennis Schröder, un jugador con experiencia que promedia 12.8 puntos por partido, 3.1 rebotes, 5.3 asistencias, 40.8% en tiros de campo, 34.3% en triples y 82% en tiros libres.

Ellis, por su parte, exhibe 5.6 unidades por encuentro, 1.3 rebotes y 0.6 pases de anotación. Su contrato expira al final de esta campaña y es elegible para firmar una extensión a partir del 9 de febrero. Sigue siendo un defensor sólido en el perímetro, tras promediar más de un robo por partido en la temporada 2025-26.

¿Bulls también ganaron con el cambio?

Además de sumar dos selecciones de segunda ronda del Draft de la NBA, los Bulls, que hasta la fecha están novenos en la Conferencia Este con marca de 24-25, añaden a sus filas a al croata Dario Saric, quien apenas ha podido jugar 5 partidos esta temporada con los Kings y ahora podrá tener más regularidad en la Ciudad de los Vientos.

El centro ha visto caer sus rendimientos desde su campaña de novato (quedó segunda en las votaciones para el galardón al mejor recluta de la campaña en la 2016-17), pero quizás en Chicago puede levantar sus números.

Saric está en el último año de un contrato por 5.4 millones de dólares y para abrirle un cupo en la plantilla los Bulls dejaron en libertad al base Jevon Carter.

