El centro belga de los Pelicans que podrían adquirir los Lakers

Tener el peor registro de la Conferencia Oeste, y segundo peor de toda la NBA, hace que los New Orleans Pelicans piensen en reestructurarse con miras al futuro. Por ende, enviar activos a franquicias que quieran potenciarse para los eventuales playoffs, como Los Angeles Lakers, se antoja idóneo para la entidad de Luisiana.

De ese modo, el pensamiento de NOLA se junta con el de su ascendente pívot, Yves Missi, quien ha visto reducir su rol en la presente contienda, lo que le llevaría a ver con buenos ojos un hipotético cambio de aires.

En efecto, el periodista Brett Siegel señaló que Missi y su entorno se sienten poco valorados por los Pelicans, especialmente después de haber perdido protagonismo en la rotación tras la selección de Derik Queen en el último draft. Según el reporte, la caída significativa en los minutos del belga ha generado tensiones internas, al punto de que este último estaría abierto a un cambio de escenario donde pueda asumir un papel más relevante o secundario si es en un equipo con aspiraciones al título, incluyendo Lakers.

Yves Missi is generating significant interest on the trade market once the Pelicans were open to fielding offers.



The Celtics, Knicks, Lakers, Pacers, Raptors, and Warriors are among the teams who recently inquired on Missi. pic.twitter.com/EgShMqTkxn — Evan Sidery (@esidery) January 23, 2026

¿Qué números tiene el centro que suena para los Lakers?

El ex de la Universidad de Baylor fue una pieza importante para New Orleans durante su temporada de novato, la 2024/2025, ya que disputó 67 partidos como titular y dejó promedios de 9.1 puntos, 8.2 rebotes y 1.3 tapones en 26.8 minutos de acción, rendimiento que le permitió integrar el Segundo Equipo All-Rookie de la NBA. En consecuencia, muchos analistas anticipaban un crecimiento notable en su segundo año, expectativas afectada por los cambios en el roster.

En dicho contexto, varias escuadras han comenzado a explorar la posibilidad de adquirir al europeo, dueño de 5.7 unidades de media con 5.8 tableros y 1.3 tapas en 19.1 minutos a lo largo de la justa actual. Por ejemplo, el también jornalero Evan Sidery informó que al menos seis organizaciones han contactado a Pelicans para conocer la disponibilidad del interno de 21 años, con Boston Celtics y New York Knicks, entre estas, igual que Lakers. Asimismo, Michael Scotto reveló que los neoyorquinos mostraron interés tanto en Missi como en el base José Alvarado.

¿Qué rol tendría Missi en los Lakers?

Para Los Angeles, la escogencia número 21 del draft de 2024 representaría una alternativa joven y asequible para reforzar su defensa interior, erigiéndose en el suplente del 5 titular, Deandre Ayton, y desbancando de dicho papel a Jaxson Hayes, quien seguramente sería enviado a otro lugar.

Hay que recordar que la divisa de púrpura y oro ha tenido serios problemas protegiendo el aro y defendiendo el pick and roll, al punto de ubicarse entre las peores de la NBA en varias métricas defensivas clave. Junto a Missi, otros nombres que suenan en la órbita hollywoodense son Daniel Gafford, de Dallas Mavericks, y Nic Claxton, de Brooklyn Nets.

