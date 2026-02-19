Centro de los Lakers Deandre Ayton fue detenido por posesión de marihuana

El centro de Los Angeles Lakers, Deandre Ayton, fue detenido el pasado martes en un aeropuerto en Bahamas, por sospecha de llevar una "baja cantidad" de marihuana, informó el abogado de Ayton, Devard Francis, según ESPN.

Ayton es nativo de Bahamas y aprovechó el parón del Juego de Estrellas, que se disputó el pasado fin de semana en Los Angeles, para ir a su país para compartir con su familia. El miembro de la selección de Bahamas fue interrogado por la policía el Aeropuerto Internacional Lynden Pindling en Nassau.

El abogado del jugador declaró que la policía lo liberó al darse cuenta que la pequeña cantidad de marihuana era de otra persona, tras la breve investigación que hicieron del caso. "Los investigadores vieron que la cantidad, realmente pequeña, de marihuana no estaba en el bolso de Deandre, pero aun así llevaron a cabo sus investigaciones y fue liberado con celeridad", declaró Francis a Reuters.

Según el último convenio de jugadores de la NBA, la marihuana ya no es una sustancia ilegal y ya no se le hace controles de este tipo a los jugadores. Sin embargo, en Bahamas todavía es una sustancia prohibida, por lo que tuvo que enfrentar a la justicia de su país.

Ayton venía regresando para integrarse a los Lakers, equipo que recibe en casa este viernes a Los Angeles Clippers, en la reanudación de la temporada. El pívot está en su primera campaña con el equipo californiano y ha tenido un buen rendimiento.

Según detalló el abogado, el caso parece haber quedado ahí y no pasará a mayores. Tampoco le afectará en su participación con los Lakers en el resto de la temporada regular. El pívot, de 27 años de edad, es de suma importancia para cuidar los tableros, gracias a su gran presencia en la pintura.

Ayton, que en su carrera jugó para Phoenix Suns y los Portland Trail Blazers, tiene promedios en esta campaña de 13.2 puntos y 8.5 rebotes en 46 compromisos. En todos ha salido como titular, muestra de la confianza que tiene el técnico JJ Redick en su juego.

Los Lakers se ubican en la quinta posición del Oeste, con récord de 33 victorias y 21 derrotas, con 6 victorias en sus últimos 10 compromisos disputados.

