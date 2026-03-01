Charles Barkley fulmina a los Lakers: "No son un buen equipo"

El debate en torno a Los Angeles Lakers vuelve a encenderse en el universo NBA. Mientras algunos analistas consideran que el popular equipo californiano tiene argumentos para pelear en la recta final de la 2025/2026, otros como el legendario Charles Barkley ya no están dispuestos a concederles el beneficio de la duda.

Aunque la franquicia angelina cortó la noche del sábado una preocupante racha de tres derrotas, el alivio no ha sido suficiente para cambiar la percepción de sus críticos más severos, incluyendo el miembro del Salón de la Fama Naismith y actual comentarista televisivo, quien expresó abiertamente su cansancio ante lo que considera una narrativa sobredimensionada alrededor del conjunto que entrena JJ Redick.

"Me canso de que la gente diga que son aspirantes; los Lakers no son un buen equipo. Supongo que ahora estamos obligados por contrato a hablar de ellos a diario en nuestra cadena", sentenció Sir Charles a ESPN.

Charles Barkley HATES the Lakers:



“I get sick of people saying they’re contenders. The Lakers are NOT a good team. I guess we’re contractually obligated to talk about them every day on our network now”



pic.twitter.com/ZqSzOLm5Z1 — LakeShowYo (@LakeShowYo) March 1, 2026

Las declaraciones del ex MVP de la NBA llegan en un momento clave del calendario. Si bien el reciente lauro frente a Golden State Warriors aportó algo de oxígeno al vestuario liderado por LeBron James y Luka Doncic, el rendimiento colectivo de los pupilos de Redick continúa siendo irregular, dado que alternan exhibiciones ofensivas de alto nivel con desconexiones defensivas que comprometen su competitividad contra rivales directos del Oeste y escuadras incluso de clase media.

Desde una óptica estrictamente deportiva, Barkley cuestiona, nuevamente, que los resultados respalden el estatus de contendiente que muchos siguen atribuyendo a Los Angeles. Para el antiguo miembro de 11 All-Stars el volumen de cobertura mediática no se corresponde con el nivel mostrado sobre la duela, tanto que sus palabras también apuntan a un fenómeno recurrente en la liga: el peso histórico y comercial de los Lakers suele garantizar protagonismo a los medios de comunicación.

Ya a nivel de clasificación, los Lakers ocupan actualmente la sexta posición de Oeste, cortesía de una foja de 35-24, aunque "apenas" a dos juegos del tercer lugar, en poder de Houston Rockets. Una ubicación que lo mantiene en zona de playoffs directo, pero fuera de la élite de la siempre hostil conferencia.

De cara al tramo decisivo de la ronda regular, el desafío para los hollywoodenses será encontrar estabilidad, especialmente en el costado defensivo. Es posible que sólo así pueda transformar el debate mediático en una realidad competitiva e intente acallar a los escépticos más influyentes como Charles Barkley.

Más noticias sobre Los Angeles Lakers