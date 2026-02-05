Clippers envían al estelar Ivica Zubac a los Pacers en un cambio de varios jugadores

Los Angeles Clippers han sido de los equipos que más se han movido en la fecha de cambios de la NBA y antes de que se cerrara el mercado, han acordado el traspaso de Ivica Zubac a los Indiana Pacers, según reportó Shams Charania, reportero de ESPN.

A cambio del pívot croata y de Kobe Brown, los Pacers enviarán a Los Angeles un paquete compuesto por varios jugadores. Bennedict Mathurin, Isaiah Jackson, dos selecciones de primera ronda y una selección de segunda ronda del draft llegarán al equipo californiano.

Entre las variantes más interesantes del cambio es que los Clippers recibirán una selección de primera ronda en 2026 y una en el 2029 de los Pacers.

Después de haber llegado a las Finales de la NBA y haber perdido en el séptimo juego, los Pacers viven una de las peores temporadas en su historia y ya están planeando una reconstrucción y Zubac es parte importante de ese objetivo.

El jugador de 2.13 metros de estatura y 28 años de edad solo había jugado con equipos de Los Angeles en la liga, primero en sus tres temporadas con los Lakers y luego en ocho campañas con los Clippers.

Llegó muy temprano a la liga, con apenas 19 años de edad, pero se ha mantenido como un pívot de mucho juego físico, de buenos movimientos de espaldas al aro y de una defensa férrea de los tableros.

En la actual temporada, promedia 14.4 puntos por partido, con 11.0 rebotes y 2.0 asistencias, siendo de los jugadores más destacados de los Clippers. Con la llegada del croata, el plan de trabajo es que pueda hacer una buena pareja de pick and rol con Tyrese Haliburton, cuando el base regrese a las canchas en la temporada que viene.

Haliburton se resintió de una lesión en el séptimo juego de las Finales contra el Oklahoma City Thunder en la pasada temporada y se tuvo que perder toda la campaña 2025-2027 para recuperarse. Con su ausencia, los Pacers están ubicados en el último lugar de la Conferencia del Este con récord de 13-38.

Los Clippers siguen saliendo de sus figuras de peso y el plan es pensar en el futuro, con todas las selecciones del draft que han obtenido. Esta semana salieron del estelar James Harden, quien ahora forma parte de los Cleveland Cavaliers. También podrían cambiar a Kawhi Leonard en la temporada baja.

