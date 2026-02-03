Clippers esperan cambiar a James Harden antes de la fecha límite de la NBA

Los Angeles Clippers se encuentran en conversaciones para evaluar un posible traspaso de su estelar base James Harden antes de que cierre el mercado de la NBA, este jueves.

Incluso, Shams Charania reportó que ambas partes estarían alineadas en la idea de estudiar opciones con equipos interesados en adquirir al ya histórico escopetero zurdo, quien pese a cosechar otra notable temporada, no asistirá a un Juego de Estrellas del que ha participado en 11 ocasiones.

Por su parte, el medio The Athletic agregó que entre los conjuntos que han mostrado interés en Harden aparecen los Cleveland Cavaliers, quienes mantienen diálogos activos con los propios Clippers. Dichas negociaciones incluirían la posibilidad de que el armador Darius Garland llegue al club que hace vida en el Intuit Dome de Inglewood como pieza central de un eventual acuerdo.

La Barba no ha participado en los últimos dos partidos del elenco californiano por motivos personales; de hecho, el entrenador Tyronn Lue evitó profundizar en la situación del veterano jugador, limitándose a señalar que se encontraba en Phoenix. "Sólo sé que estaba en casa y por motivos personales, así que no estoy seguro", acotó el estratega.

The Los Angeles Clippers and 11-time All-Star James Harden are working through whether the sides can find a deal by Thursday's NBA trade deadline, sources tell ESPN. Both sides are aligned in conversations together and with interested teams. pic.twitter.com/XzvCz0fc4w — Shams Charania (@ShamsCharania) February 3, 2026

El futuro contractual del MVP de la NBA en la 2017/2018 es un factor clave en estas conversaciones, después de firmar el pasado verano un pacto de dos campañas y 81.5 millones de dólares; sin embargo; cuenta con una opción de $42.300.000 para la venidera zafra, además de una cláusula de veto a cualquier cambio, lo que le otorga un control significativo sobre su destino. Igualmente, dicho acuerdo contempla una bonificación del 15% en caso de traspaso, valorada actualmente en unos 2.36 millones.

A pesar de los rumores, Harden ha reiterado públicamente su satisfacción por trabajar en su ciudad natal. "Soy de Los Angeles y tengo la suerte de estar aquí. Estar en casa es como la oportunidad de mi vida", señaló semanas atrás a Yahoo Sports.

En lo deportivo, el ex Oklahoma City Thunder y Houston Rockets, entre otras franquicias, está firmando una de sus mejores temporadas recientes, cortesía de 25.4 puntos de media, 8.1 asistencias y 4.8 rebotes en 44 encuentros. Su producción ofensiva es la más alta desde la 2019/2020 cuando fue tercero en la votación al MVP.

Por otro lado, el escenario de los Clippers ha cambiado notablemente tras un complicado inicio de contienda en el que registraron un balance de 6-21, al punto que han salido airosos en 17 de sus recientes 22 compromisos. Eso sí, la dirección deportiva ha optado por explorar movimientos que le permita ajustar salarios y mejorar su roster.

Más noticias sobre NBA