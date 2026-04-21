¿Cómo es la extensión de contrato del entrenador Jordi Fernández con los Brooklyn Nets?

Los Brooklyn Nets están pensando en un proyecto a futuro bajo el liderazgo del entrenador Jordi Fernández, quien ha llegado a un acuerdo de extensión con la franquicia. El acuerdo también incluye a sus colaboradores del cuerpo técnico.

Joe Tsai, dueño del club y el gerente general, Sean Marks, acordaron con Fernández y los asistentes técnicos, según detalló el experto de la NBA, Shams Charania, de ESPN.

"Jordi es un líder tremendo que, junto con su equipo de entrenadores, ha dejado su huella en esta franquicia desde el momento en que llegó a Brooklyn", expresó Marks en un comunicado obtenido por Ian Begley de SNY. "Durante sus primeras dos temporadas, Jordi ha construido una base sólida arraigada en el desarrollo de jugadores, un espíritu competitivo y una comunicación honesta; todo esto ha sido adoptado por nuestra plantilla".

Los Nets se ubicaron en la posición 13 de la Conferencia del Este, con récord de 20 victorias y 62 derrotas, en una campaña marcada por lesiones. En la carretera fueron uno de los peores equipos de toda la NBA, con récord de apenas 8 victorias y 33 derrotas.

The Brooklyn Nets have signed head coach Jordi Fernandez and the entire coaching staff to multiyear contract extensions, sources tell ESPN. This solidifies a long-term commitment for Fernandez after two seasons at the helm. pic.twitter.com/qXTKPSv8Ft — Shams Charania (@ShamsCharania) April 20, 2026

Aunque el balance de 46 victorias y 118 derrotas en las últimas dos campañas es preocupante, la organización ha logrado avances significativos en el crecimiento de sus piezas fundamentales. El liderazgo de Fernández ha sido clave para potenciar el talento de figuras como Michael Porter Jr., Nic Claxton y Day'Ron Sharpe.

Antes de llegar a los Brooklyn Nets, Fernández ejerció como principal asistente de Mike Brown en los Sacramento Kings. Su currículum también incluye una etapa de seis años (2016-2022) integrando el cuerpo técnico de Mike Malone en los Denver Nuggets.

Los Nets han salido de piezas de experiencia y han buscado una recostrucción que quizás ha sido larga y tormentosa para sus aficionados. Sin embargo, con Fernández creen que pueden llegar a alcanzar la postemporada en las próximas campañas.

Fernández, de 43 años de edad, es nativo de Badalona, en Barcelona, España. El ibérico fue el entrenador que hizo historia al guiar a la selección nacional de Canadá a su primera medalla en un Mundial de Baloncesto (bronce en la Copa del Mundo FIBA 2023).

El equipo de asistentes de Fernández está integrado por Steve Hetzel, Juwan Howard, Jay Hernandez, Dutch Gaitley, Deividas Dulkys, Ryan Forehan-Kelly, Connor Griffin, Corey Vinson y Travis Bader, quienes forman parte de su cuerpo técnico.

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