¿Cómo fue el regreso de Jayson Tatum a los Boston Celtics ante los Mavericks?

Jayson Tatum volvió a vestirse de corto este viernes, tras una larga ausencia de casi diez meses, y lo hizo en plan protagónico en la victoria de los Boston Celtics frente a los Dallas Mavericks 120-100.

El estelar alero de 28 años regresaba a la duela después de romperse el tendón de Aquiles en mayo de 2025, en plenas Semifinales de Conferencia ante New York Knicks; una de las lesiones más delicadas para un jugador de baloncesto. Pero a pesar del largo tiempo de inactividad, el astro en cuestión formó parte del quinteto inicial verde y fue recibido con una ovación cerrada por parte de la afición del TD Garden.

Pues Tatum tuvo un positivo retorno a la actividad, cortesía de un sólido doble-doble de 15 puntos y 12 rebotes. Aunque acusó cierta falta de ritmo en los primeros minutos, fallando varios de sus lanzamientos iniciales, el ganador del anillo de NBA en 2024 adquirió confianza con el paso del compromiso y terminó firmando una actuación completa en los 27 minutos que permaneció en cancha, mismos en los que agregó siete asistencias y un robo.

WELCOME BACK, JAYSON TATUM 🔥



🏀 15 PTS

🏀 12 REB

🏀 7 AST



298 days ago: Achilles tear.

Tonight: A near-triple-double. pic.twitter.com/Lqev9sVSDN — NBA (@NBA) March 7, 2026

Ya en el apartado defensivo, el incluido en cinco ocasiones en algunos de los Mejores Equipos de la Temporada lució energía para contener a Khris Middleton, a quien marcó a lo largo del primer cuarto, y posteriormente a otros activos del club texano como P.J. Washington y Naji Marshall.

Entretanto, Jaylen Brown se erigió de nuevo en el máximo anotador de los Celtics, producto de 24 puntos, mientras que Derrick White logró 20 y Payton Pritchard 18. En la pintura brilló el pívot portugués Neemias Queta, autor de otro doble-doble, pero de 16 unidades y 15 tableros, ayudando a consolidar la ventaja local.

Tras el descanso del medio tiempo, el equipo entrenado por Joe Mazzulla elevó el ritmo y terminó por romper el careo en la segunda mitad, ampliando progresivamente la diferencia hasta sellar una victoria cómoda.

Por parte de Dallas, el más destacado fue el veterano escolta Klay Thompson, quien sumó 19 puntos en apenas 18 minutos sobre la duela, aunque su aportación no resultó suficiente para frenar el empuje de un conjunto de Massachusetts inspirado en el regreso de su jugador franquicia, en pro de obtener su victoria número 42 del curso regular en 63 encuentros (21 derrotas), foja con la que se mantiene segundo en la Conferencia Este, a 4.0 partidos de los Detroit Pistons.

Más contenido de NBA