¿Cómo funciona el Desafío de Habilidades de la NBA?

Después del Concurso de Volcadas de la NBA, hay muchos aficionados que disfrutan de observar del Desafío de Habilidades, una competencia en la que se mide la destreza de los jugadores para manejar el balón y para resolver situaciones en milésimas de segundo.

La competencia ha cambiado mucho desde la primera edición de 2003, pero la evolución ha sido favorable, ajustando el nivel de exigencia a los tiempos actuales. Empezó como una especie de carrera de obstáculos, pero hoy en día pone en juego distintas facetas del juego.

El tiro, el pase, el drible y la habilidad para sortear objetos, son ahora los cuatro componentes primordiales de un concurso que le gusta mucho a los pequeños de la casa. Desde 2022, el formato contempla un sistema de puntos por rondas.

¿Cómo es el formato del Desafío de Habilidades del Juego de Estrellas de la NBA?

En el nuevo formato, participan tres equipos, conformados por tres jugadores cada uno. Están divididos por novatos, estrellas y equipo de casa, en muchas ocasiones. Con los años ha variado y en la edición del 2026 participará el Team World.

Ronda 1

Los relevos por equipo son uno de los concursos más interesantes, ya que los jugadores compiten para hacer pases a objetivos que se van moviendo y crean una dificultad interesante.

El drible entre conos es otra de las competencias del circuito, con la posibilidad de que los jugadores demuestren su agilidad para sortear los objetos.

El tiro de media distancia y una bandeja es quizás lo más fácil del circuito, pero la premisa es hacerlo en la menor cantidad de tiempo posible para vencer a los rivales.

Ronda 2

La idea es competir para ver quien puede pasar la pelota a objetivos que se mueven constantemente. El objetivo principal es que el balón llegue al destinatario, aunque no se puede repetir los objetos a los que ya les fue pasada la pelota, lo que hace aún más complejo el ejercicio, porque entra en juego la memoria y la agilidad.

Ronda 3

Los tres jugadores tiran desde cinco ubicaciones diferentes en la cancha y cada tiro tiene un grado de dificultad distinta, desde la 1 hasta la 15. Mientras más tiros consigas de alta dificultad mayor serán los puntos obtenidos al final de la competencia.

La gran final del Desafío de Habilidades

Si hay empate entre los equipos participantes, todo se define con uno de los desafíos más importantes y difíciles: el tiro desde la media cancha. Se requiere una habilidad suprema para conseguir un disparo desde la línea que divide el campo de juego, que tiene una distancia de 14 metros hasta el aro.

