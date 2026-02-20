¿Cómo es la regla anti-tanking que planea implementar la NBA para la próxima temporada?

El comisionado de la NBA, Adam Silver, comunicó a los 30 gerentes generales de la liga que se está estudiando introducir modificaciones en las reglas anti-tanking a partir de la próxima temporada.

Tal y como confirmó el medio ESPN, la intención de estas eventuales reglas será frenar una práctica que, de acuerdo con el propio Silver, ha alcanzado niveles preocupantes en el presente curso; al margen de que ya hubo quejas de distintos sectores del baloncesto profesional durante la campaña anterior.

No en vano, la NBA ha intensificado en las últimas semanas el diálogo con el comité de competición y los directivos de las franquicias para analizar alternativas que preserven el espectáculo. De hecho, en diciembre pasado se presentaron propuestas preliminares ante los dueños y el debate continuó a finales de enero en una reunión del comité correspondiente.

Por ende, Silver fue descrito como firme en su mensaje hacia los gerentes generales sobre la necesidad de proteger la integridad de la contienda. Asimismo, el asesor principal de operaciones de la National Basketball Association, el afamado ex entrenador en jefe, Mike Krzyzewski, respaldó la urgencia de abordar el asunto con rapidez y responsabilidad.

As tanking becomes a more serious problem in the NBA, @bobbymarks42 explains potential solutions to prevent it moving forward ⬇️ pic.twitter.com/WYUyCitpoF — SportsCenter (@SportsCenter) February 17, 2026

De igual forma, el propio Adam Silver aseguró en el marco del último All-Star Weekend que el tanking ha sido “peor que en años recientes” y que la liga evalúa todas las medidas posibles. Paralelamente, el dueño de los Phoenix Suns, Mat Ishbia, calificó la situación como más grave que cualquier polémica relacionada con apuestas.

Por si fuera poco, la NBA sancionó recientemente al Utah Jazz y a Indiana Pacers por mantener fuera a jugadores sanos, dejando claro que no tolerará conductas que pongan en duda la transparencia del torneo.

Según el mismo ESPN, se aplicarán las siguientes reglas en vías de tratar de frenar el tanking en la 2026/2027:

Los picks de primera ronda del draft sólo se protegerán para las selecciones entre los cuatro o entre los 14 primeros o superiores.

Las cuotas de la lotería se congelarán en la fecha límite de cambios o en una fecha posterior.

Ya no se permitirá que un equipo seleccione entre los cuatro primeros en años consecutivos ni después de terminar seguidamente entre los tres últimos.

Las franquicias no podrán elegir entre los cuatro primeros el año posterior a la clasificación a la Final de Conferencia.

Las cuotas de la lotería se asignarán según los récords de los equipos en los últimos dos años.

La lotería se extenderá a todos los clubes que participen en el Play-In.

Las cuotas se mantendrán para todos los equipos que participen en la Lotería.

Más noticias sobre NBA