¿Cómo ver la serie de playoffs 76ers vs. Knicks en vivo, TV y streaming?

Dos equipos históricos se enfrentan en las Semifinales de la Conferencia Este de la NBA y hay mucha expectativa en el público amante del baloncesto por seguir la serie entre los Philadelphia 76ers y los New York Knicks.

Los de Nueva York dieron el primer golpe sobre la mesa, tras vencer 137-98 a los 76ers, pero todo indica que será una serie pareja. En ese compromiso, Jalen Brunson terminó con 35 puntos, Karl Anthony-Towns agregó 17 y Mikal Bridges también anotó 17.

El duelo tuvo una gran audiencia televisiva tanto en los Estados Unidos como en el resto del mundo, debido a la gran legión de aficionados que tienen ambos conjuntos. Este primer encuentro se transmitió en vivo por la cadena NBC y a través del servicio de streaming Peacock, mientras que en Latinoamérica se vivió por ESPN y en España por DAZN.

Pero la serie apenas está comenzando y en Sports Illustrated en español te ofrecemos todos los detalles de cómo seguir este importante duelo.

¿Dónde ver la serie de playoffs 76ers-Knicks en TV, online legal y sin interrupciones?

Televisión: ESPN/ABC y NBC serán las cadenas televisivas que llevarán las acciones entre 76ers y Knicks a nivel nacional en inglés, mientras que ESPN narrará para la audiencia en Latinoamérica.

Streaming: Peacock presenta el servicio oficial de la serie en suelo norteamericano, al tiempo que Disney+, Amazon Prime Video, NBA League Pass y DAZN se antojan como alternativas de streaming en Latinoamérica, España e incluso alrededor del mundo.

Otras plataformas online: FuboTV ofrece señal digital con canales deportivos y de transmisión en vivo de los juegos entre New York y Philadelphia (según disponibilidad por región), gracias a las compañías que tienen los derechos.

Los canales para ver la serie de playoffs 76ers y Knicks en México

Televisión: ESPN goza de la cobertura desde el lugar de los acontecimientos, aunque dicha señal llega por cable.

Streaming: Disney+ (ESPN) con suscripción paga, así como Amazon Prime, siendo esta última la que emitirá los eventuales siete compromisos de este cruce.

¿Cómo ver la serie de playoffs 76ers-Knicks por Disney Plus y ESPN?

Para ver el 76ers-Knicks desde dispositivos móviles u online por Disney+ o ESPN App se deben seguir los siguientes pasos:

1. Contratar una suscripción activa de Disney+ que incluya el acceso a contenido deportivo/ESPN en la región correspondiente.

2. Abrir la app de Disney+ o ESPN en cualquier dispositivo (teléfono, tableta, Smart TV).

3. Buscar el evento “NBA” o "76ers-Knicks", o navegar hasta la sección de deportes en vivo.

4. Activar la salida de audio en español o inglés, si están disponibles, y disfrutar de la transmisión completa.

Brunson es la gran figura de los Knicks | Brett Davis-Imagn Images

¿Cómo descargar la App para ver la serie de playoffs 76ers-Knicks en el celular?

Entre las Apps autorizadas disponibles para los playoffs se encuentran las siguientes:

Peacock: para usuarios en Estados Unidos por App Store (iOS) y Google Play (Android).

Disney+/ESPN App: para usuarios según cada región por App Store (iOS) y Google Play (Android).

FuboTV: para usuarios según cada región por App Store (iOS) y Google Play (Android).

¿Quiénes narrarán la serie de playoffs 76ers-Knicks en español?

La cobertura en español de los duelos entre 76ers y Knicks estarán a cargo de reconocidos narradores, analistas y, en algunos casos, ex jugadores y entrenadores de baloncesto internacional, dependiendo de la señal elegida.

ESPN: Leo Montero, Ernesto Jerez, Fabricio Oberto, Andrés Nocioni y Julio Lamas.

Amazon Prime Video: Álvaro Martín y Carlos "El Coach" Morales.

DAZN/Amazon Prime Video España: Fran Guillén, David Pérez, Edu Salán, Pedro Bonofiglio, Gerard Solé, Javier Carrasco y Pepe Rodríguez.

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