¿Cómo ver la serie de playoffs Cavaliers vs. Pistons en vivo, TV y streaming?

Tras duras batallas de siete y decisivos cotejos de primera ronda, Cleveland Cavaliers y Detroit Pistons empiezan este martes unas Semifinales del Este que prometen intensidad, paridad y emoción.

En efecto, los Cavs arriban a esta segunda vuelta de postemporada como los cuartos preclasificados de su conferencia, y luego de eliminar 4-3 a los combativos Toronto Raptors. A su vez, el primer sembrado, el club de la Ciudad del Motor, se recuperó de una desventaja de 1-3 para mandar a casa al Orlando Magic.

Por otro lado, Cleveland y Detroit dividieron honores (2-2) en sus cuatro enfrentamientos de la ronda regular; pero, en los Playoffs de la NBA la presión toma tintes diferentes, aunque, en ambos casos, siempre con el objetivo de alcanzar las Finales de Conferencia.

¿Dónde ver la serie de playoffs Cavaliers-Pistons en TV, online legal y sin interrupciones?

Esta atractiva llave contará con una amplia cobertura global tanto en televisión como en plataformas digitales, que se repasará a continuación.

Televisión: ESPN y NBCSN serán las cadenas televisivas que llevarán las acciones entre Cavs y Pistons a nivel nacional en inglés, mientras que ESPN narrará para la audiencia en Latinoamérica.

Streaming: Peacock presenta el servicio oficial de esta serie en suelo norteamericano, al tiempo que Disney+, Amazon Prime Video, NBA League Pass y DAZN se antojan como alternativas de streaming en Latinoamérica, España e incluso alrededor del mundo.

Otras plataformas online: FuboTV y Sling TV ofrecen la señal digital con canales deportivos y de transmisión en vivo de los juegos entre Cleveland y Detroit (según disponibilidad por región), gracias a las empresas que tienen los derechos.

Los canales para ver la serie de playoffs Cavaliers-Pistons en México

El seguidor de la NBA que reside en México tiene garantizado una cobertura en la que podrá elegir entre seguir los encuentros de esta Semifinal del Este en televisión o disfrutarlos a través de cualquier dispositivo con conexión a internet.

Televisión: ESPN goza de la cobertura desde el lugar de los acontecimientos, pero dicha señal llega por cable.

Streaming: Disney+ (ESPN) con suscripción paga, así como Amazon Prime, siendo esta última la que emitirá los eventuales siete desafíos de esta batalla.

¿Cómo ver la serie de playoffs Cavaliers-Pistons por Disney Plus y ESPN?

Para ver el Cavaliers-Pistons desde dispositivos móviles u online por Disney+ o ESPN App se deben seguir los siguientes pasos:

1. Contratar una suscripción activa de Disney+ que incluya el acceso a contenido deportivo/ESPN en la región correspondiente.

2. Abrir la app de Disney+ o ESPN en cualquier dispositivo (teléfono, tableta, Smart TV).

3. Buscar el evento “NBA” o "Cavaliers-Pistons", o navegar hasta la sección de deportes en vivo.

4. Activar la salida de audio en español o inglés, si están disponibles, y disfrutar de la transmisión completa.

¿Cómo descargar la App para ver la serie de playoffs Cavaliers-Pistons en el celular?

Con el objetivo de disfrutar de manera legal de esta fase y las que restan de los Playoffs de la National Basketball Association en un smartphone o tablet hay que descargar las aplicaciones oficiales. Ya una vez instaladas se debe iniciar sesión con la respectiva cuenta y suscripción vigente, además de seleccionar la transmisión en directo del compromiso.

Entre las Apps autorizadas disponibles para los playoffs se encuentran las siguientes:

Peacock: para usuarios en Estados Unidos por App Store (iOS) y Google Play (Android).

Disney+/ESPN App: para usuarios según cada región por App Store (iOS) y Google Play (Android).

FuboTV y Sling TV: para usuarios según cada región por App Store (iOS) y Google Play (Android).

¿Quiénes narrarán la serie de playoffs Cavaliers-Pistons en español?

La cobertura en castellano de los partidos entre la franquicia de Ohio y su par de MIchigan estarán a cargo de reconocidos narradores, analistas y, en algunos casos, ex jugadores y entrenadores de baloncesto internacional, dependiendo de la señal elegida.

ESPN: Leo Montero, Ernesto Jerez, Fabricio Oberto, Andrés Nocioni y Julio Lamas.

Amazon Prime Video México: Álvaro Martín y Carlos "El Coach" Morales.

DAZN/Amazon Prime Video España: Fran Guillén, David Pérez, Edu Salán, Pedro Bonofiglio, Gerard Solé, Javier Carrasco y Pepe Rodríguez.

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