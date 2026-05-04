¿Cómo ver la serie de playoffs Lakers vs. Thunder en vivo, TV y streaming?

La NBA alcanzará uno de sus puntos máximos de ebullición con un enfrentamiento que paralizará al mundo del deporte desde este martes. Se trata de la serie de Semifinales del Oeste entre Los Angeles Lakers y Oklahoma City Thunder.

Por un lado, la franquicia más popular y comercial del planeta, la de Hollywood, liderada por figuras globales que siempre atraen los reflectores; en este caso LeBron James y, si se recupera de su lesión, Luka Doncic. Por el otro, el actual campeón de liga, que, de la mano del MVP reinante, Shai Gilgeous-Alexander, llega con el cartel de favorito, luego de ratificar su poderío en la pasada ronda regular.

La batalla entre la mística púrpura y oro contra el dominio joven de OKC, al mejor de siete partidos, promete emociones inigualables.

¿Dónde ver la serie de playoffs Lakers-Thunder en TV, online legal y sin interrupciones?

Este esperado cruce de Semifinales de Conferencia contará con una amplia cobertura global tanto en televisión como en plataformas digitales, que se repasará a continuación.

Televisión: ESPN/ABC y NBC serán las cadenas televisivas que llevarán las acciones entre Lakers y Thunder a nivel nacional en inglés, mientras que ESPN narrará para la audiencia en Latinoamérica.

Streaming: Peacock presenta el servicio oficial de la serie en suelo norteamericano, al tiempo que Disney+, Amazon Prime Video, NBA League Pass y DAZN se antojan como alternativas de streaming en Latinoamérica, España e incluso alrededor del mundo.

Otras plataformas online: FuboTV ofrece señal digital con canales deportivos y de transmisión en vivo de los juegos entre Los Angeles y Oklahoma City (según disponibilidad por región), gracias a las compañías que tienen los derechos.

Los canales para ver la serie de playoffs Lakers-Thunder en México

El fan de la NBA que vive en México tiene garantizado una cobertura en la que podrá elegir entre seguir los partidos de esta Semifinal del Oeste en televisión o disfrutarlo desde cualquier dispositivo con conexión a internet.

Televisión: ESPN goza de la cobertura desde el lugar de los acontecimientos, aunque dicha señal llega por cable.

Streaming: Disney+ (ESPN) con suscripción paga, así como Amazon Prime, siendo esta última la que emitirá los eventuales siete compromisos de este cruce.

¿Cómo ver la serie de playoffs Lakers-Thunder por Disney Plus y ESPN?

Para ver el Lakers-Thunder desde dispositivos móviles u online por Disney+ o ESPN App se deben seguir los siguientes pasos:

1. Contratar una suscripción activa de Disney+ que incluya el acceso a contenido deportivo/ESPN en la región correspondiente.

2. Abrir la app de Disney+ o ESPN en cualquier dispositivo (teléfono, tableta, Smart TV).

3. Buscar el evento “NBA” o "Lakers-Thunder", o navegar hasta la sección de deportes en vivo.

4. Activar la salida de audio en español o inglés, si están disponibles, y disfrutar de la transmisión completa.

¿Cómo descargar la App para ver la serie de playoffs Lakers-Thunder en el celular?

Para disfrutar de forma legal de esta fase y las que restan de los Playoffs de la National Basketball Association en un smartphone o tablet hay que descargar las aplicaciones oficiales. Ya una vez instaladas se debe iniciar sesión con la respectiva cuenta y suscripción vigente, aunado a seleccionar la transmisión en directo del compromiso.

Entre las Apps autorizadas disponibles para los playoffs se encuentran las siguientes:

Peacock: para usuarios en Estados Unidos por App Store (iOS) y Google Play (Android).

Disney+/ESPN App: para usuarios según cada región por App Store (iOS) y Google Play (Android).

FuboTV: para usuarios según cada región por App Store (iOS) y Google Play (Android).

¿Quiénes narrarán la serie de playoffs Lakers-Thunder en español?

La cobertura en español de los duelos entre Los Angeles y OKC estarán a cargo de reconocidos narradores, analistas y, en algunos casos, ex jugadores y entrenadores de baloncesto internacional, dependiendo de la señal elegida.

ESPN: Leo Montero, Ernesto Jerez, Fabricio Oberto, Andrés Nocioni y Julio Lamas.

Amazon Prime Video México: Álvaro Martín y Carlos "El Coach" Morales.

DAZN/Amazon Prime Video España: Fran Guillén, David Pérez, Edu Salán, Pedro Bonofiglio, Gerard Solé, Javier Carrasco y Pepe Rodríguez.

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