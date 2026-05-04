Comparación por posición de Lakers vs. Thunder: ¿Quién tiene mejor plantilla?

La serie entre Los Angeles Lakers y Oklahoma City Thunder por las Semifinales del Oeste ya genera enormes expectativas.

La popular divisa de Hollywood necesitó seis partidos para dejar en el camino a Houston Rockets (4-2) en la primera ronda de estos Playoffs de NBA. En contraste, el vigente campeón, OKC, impuso su jerarquía y contundencia con una barrida (4-0) frente a Phoenix Suns.

Vale acotar que mientras los Lakers arriban a esta eliminatoria, la cual arranca el martes, con la cuarta siembra de su conferencia, el Thunder llega como el primer preclasificado, y equipo con la mejor marca de toda la liga. Bajo ese panorama, el análisis de los rosters resulta clave para entender hacia dónde puede inclinarse la balanza.

Claro está, las nóminas de ambas franquicias reflejan dos realidades: el nombre y peso histórico de Los Angeles contra la juventud, profundidad y presente dominante de Oklahoma City; tal y de la manera que se analizará a continuación.

1. Base armador: Luka Doncic/Marcus Smart vs. Shai Gilgeous-Alexander

La incógnita principal pasa por la salud de un Luka Doncic que no actuó versus Rockets y se duda que reaparezca ante el Thunder a raíz de su sonada lesión del tendón de la corva. Pero aún si logra regresar en la parte final de la serie, es poco probable que esté al 100%. Por otro lado, enfrente estará un SGA en modo superestrella y considerado uno de los dos o tres mejores jugadores libra por libra de la competición. Su impacto ofensivo, defensivo y el control del ritmo marcan diferencias claras.



Ventaja: Thunder.

2. Escolta: Austin Reaves vs. Jalen Williams

Un duelo que luce parejo en el papel. AR15 mostró señales positivas al reaparecer en los últimos dos partidos versus Houston y debería acercarse a su mejor versión. Williams, en cambio, ha lidiado con problemas físicos durante toda la zafra y, aunque apunta a estar disponible para el Juego 1, no llegaría en plenitud. Eso sí, ya es un All Star.



Ventaja: Lakers.

3. Alero: LeBron James vs. Luguentz Dort

Lu es uno de los defensores más intensos de la NBA; un verdadero especialista en incomodar a las luminarias rivales. Sin embargo, King James sigue siendo élite. A sus 41 años, el Rey continúa rindiendo a un nivel como muy pocos y viene de cargar con su equipo en la primera ronda, incluso en ausencia de piezas clave. Su jerarquía y calidad no pierden vigencia.



Ventaja: Lakers.

4. Ala pívot: Rui Hachimura vs. Chet Holmgren

El nipón tuvo una destacada serie ante los Rockets, mostrando una de sus versiones más consistentes desde su llegada a Los Angeles. No obstante, Holmgren representa un talento generacional en el poste bajo: influencia defensiva, versatilidad en ataque y presencia constante en ambos costados. Ya es pieza fundamental en la aspiración de hegemonía del Thunder.



Ventaja: Thunder.

5. Centro: Deandre Ayton vs. Isaiah Hartenstein

El bahameño tendrá otra tarea compleja, ahora frente a un defensor sólido en la pintura como Hartenstein. El 5 de OKC no sólo protege bien el aro, también aporta en ofensiva con inteligencia. Una pugna física en la que el entrenador en jefe Mark Daigneault parte con ligera ventaja sobre su colega JJ Redick.



Ventaja: Thunder.

6. Banca

Aquí la diferencia parece más marcada. Salvo que Doncic vuelva en condiciones y Marcus Smart logre aportar, ya como suplente, junto a Luke Kennard, la segunda unidad de Oklahoma City luce bastante superior a la de Los Angeles. Es que activos de la talla de Alex Caruso, Aaron Wiggins, Ajay Mitchell, Jaylin Williams y Cason Wallace ofrecen energía, defensa, tiro perimetral y variantes tácticas.



Ventaja: Thunder.

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