El contrato de Giannis Antetokounmpo que absorberían los Warriors si lo adquieren en un cambio con Bucks

La NBA se mantiene en vilo ante la decisión de los Milwaukee Bucks de escuchar ofertas por Giannis Antetokounmpo, un movimiento que ha activado de inmediato el radar de varias franquicias con aspiraciones de título; entre ellas los Golden State Warriors.

Efectivamente, el elenco de San Francisco buscan una última gran sacudida para maximizar la ventana competitiva de Stephen Curry y Draymond Green.

De ese modo, el medio The Athletic reveló que la gerencia californiana evalúa la posibilidad de armar un paquete atractivo compuesto por Jimmy Butler, Jonathan Kuminga, Moses Moody y Brandin Podziemski, además de selecciones de primera ronda del draft en 2028, 2030 y 2031, junto a un pick intercambiable en 2031, con el objetivo de convencer a los de Wisconsin de desprenderse del astro griego y, eventualmente, sumar en la operación al alero Kyle Kuzma.

Al margen del impacto deportivo inmediato que significaría el arribo de Giannis a la Bahía, la operación obligaría a los Dubs a absorber uno de los mayores contratos de toda la liga. Es cierto que el doble MVP de la temporada regular tiene vínculo vigente hasta 2028, pero también lo es el factor de que aún resta por cobrar alrededor de 148 millones de dólares, cifra que condicionaría seriamente la flexibilidad salarial de un Golden State acostumbrado a convivir con impuestos de lujo, aunque en esta ocasión debería cuadrar muy bien sus cuentas.

Giannis Antetokounmpo tiene una opción de jugador por 62.7 millones de dólares en 2027 | Jeff Hanisch-Imagn Images

¿Cuándo puede probar la agencia libre Giannis Antetokounmpo?

No obstante, el panorama contractual del Greek Freak presenta matices importantes, pues dicha luminaria cuenta con la opción de salirse de su contrato en 2027, lo que le permitiría convertirse en agente libre un año antes, renunciando a una opción de jugador valuada en 62.7 millones de dólares. Este detalle agrega una capa extra de riesgo para cualquier equipo que apueste fuerte por obtenerlo en un traspaso, ya que no existe una garantía absoluta de permanencia una vez finalice el curso 2026/2027.

Al mismo tiempo, el MVP de las Finales de la NBA en 2021 es elegible para pactar una extensión máxima a partir de este verano, carta que podría jugar tanto a favor de Milwaukee pensando en canjearlo posteriormente, como del eventual club que lo adquiera.

Eso sí, para Golden State contar con Giannis no solo significaría sumar a uno de los basquetbolistas más dominantes de la era moderna; también asumir un compromiso económico de enorme calibre, apostando a que el impacto deportivo justifique cada dólar invertido en la recta final de Steph Curry en la bahía.

