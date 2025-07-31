¿Cuál es la fortuna de LeBron James?
LeBron James es considerado como el jugador de baloncesto más millonario del mundo. Su exitosa carrera en la NBA, sus acuerdos publicitarios y sus inversiones han dejado un gran legado para su familia.
De acuerdo con Forbes, la fortuna neta de James supera los 1.200 millones de dólares, lo que lo convierte en el primer jugador activo de la NBA en alcanzar el estatus de multimillonario. Además, el veterano de 40 años de edad ha tenido una carrera sólida en cuanto a sus negocios desde que pisó los tabloncillos de la liga.
Desde que irrumpió en la liga en 2003 tras ser seleccionado por los Cleveland Cavaliers, el oriundo de Ohio ha acumulado más de 500 millones de dólares en salarios. Su contrato actual con los Lakers estima la opción de jugador para la campaña 2025-2026 de $52.6 millones.
James tiene un fuerte vínculo de patrocinio con Nike desde 2003 y en el año 2015, firmó un acuerdo vitalicio estimado en 1.000 millones de dólares. La marca vende zapatillas y otros artículos deportivos con su nombre.
El jugador se ha destacado como un gran hombre de negocios. Es accionista de SpringHill Company, una productora de cine creada en 2007, valorada en 725 millones de dólares. Ha tenido producciones exitosas como More Than a Game o Space Jam.
También tiene participación en Fenway Sport Group, una compañía que es dueña de acciones de equipos como el Liverpool de la Premier League, los Medias Rojas de Boston de la MLB y los Pittsburgh Penguins de la NHL.
A James se le ha visto en distintas oportunidades asistiendo a compromisos del Liverpool, uno de los conjuntos más grandes de Inglaterra. Es aficionado al deporte rey y lo aprovecha al ser accionista del club.
También James invierte en bienes raíces. Forbes estima que tiene inmuebles valorados por más de 100 millones de dólares, en localidades como Akron, Brentwood o Beverly Hills. Este es un tipo de negocio común entre celebridades deportivas.
El estelar alero, considerado por muchos como el mejor jugador de la historia, cuenta con una colección de autos lujosos, un avión privado y relojes de alta gama.
Su legado dentro de la cancha se complementa en el acertado hombre de negocios que ha sido fuera de ella, dejando un patrimonio multimillonario para sus hijos y familiares. También hay que ser inteligente en las inversiones y James ha demostrado que lo ha sido con la misma habilidad que maravilla a sus seguidores en el baloncesto.