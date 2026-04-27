¿Cuál fue la polémica entre Lakers y Rockets al final del Juego 4 de los Playoffs de la NBA?

Los Angeles Lakers dejaron escapar la posibilidad de asegurar su clasificación a la siguiente ronda de los playoffs tras caer el domingo 115-96 frente a Houston Rockets.

Semejante resultado, que finalizó con polémica, permitió a los texanos mantenerse con vida y reducir la desventaja a 3-1, obligando a disputar al menos un quinto encuentro en esta vuelta inicial de postemporada.

Es que el compromiso cambió drásticamente durante el tercer período, momento en el que el pívot Deandre Ayton fue expulsado luego de recibir una falta flagrante tipo 2 por una acción sobre Alperen Şengün. Hasta ese momento, DA estaba siendo uno de los elementos más destacados del conjunto californiano, acumulando 19 puntos y 10 rebotes.

Al final del partido Smart se le fue al humo a James Williams, el polémico árbitro al que Devin Booker llamó por nombre en su queja reciente.



Después del partido Redick también dijo "James les dará una explicación" por la expulsión de Adou.pic.twitter.com/SCIwalQk88 — NLB (@NBALAKERSBLOG) April 27, 2026

La salida del experimentado interno coincidió con el mejor tramo ofensivo de los Rockets, quienes dominaron ampliamente el tercer cuarto con un parcial de 34-18, inclinando el desarrollo del cotejo y aprovechando la ausencia de una de las principales referencias defensivas de los Lakers en el poste bajo.

Por otro lado, la tensión continuó fuera del desarrollo normal del partido. El base del club angelino, Marcus Smart, protagonizó un intercambio verbal con el controversial árbitro James Henderson, mostrando visible frustración por algunas decisiones, en especial debido a las expulsiones de Ayton y del joven Adou Thiero.

La situación generó momentos de confusión cuando varios jugadores de ambos equipos se acercaron al tabloncillo para intervenir. Incluso, integrantes de Houston como Tari Eason, participaron para separar a los involucrados y evitar que el episodio escalara. De hecho, durante algunos segundos, la escena generó incertidumbre debido a la percepción de que podía producirse un enfrentamiento colectivo entre basquetbolistas de ambas franquicias.

Ya en conferencia de prensa post juego, el entrenador de Lakers, JJ Redick, se refirió a la expulsión de Ayton y expresó dudas sobre la severidad del castigo aplicado por los oficiales. "No obtuve una gran explicación sobre Adou. Estoy seguro de que James (Henderson) te la dará. Sobre el asunto de DA, quiero decir, DA es como, tiene un alma tan dulce, simplemente, como, amable. Y no; eso no fue sucio ni intencional", aseguró el estratega.

Lebron:



"I'm more pissed off about them kicking Adou out. That was uncalled for and it made no sense. Think that's his first time he's ever been thrown out of a game in his life. I don't think that was warranted. Give him two technicals, the kid just got in the game, that was… https://t.co/QE0xNYSUJo pic.twitter.com/GCWoAW8vIF — Oh No He Didn't (@ohnohedidnt24) April 27, 2026

La acción de la discordia fue revisada por el equipo arbitral después de que el codo de Ayton impactara la cabeza de Şengün mientras intentaba defender una penetración. Tras analizar la jugada, los oficiales concluyeron que el contacto resultó innecesario y excesivo, criterio que derivó en la expulsión automática.

A su vez, LeBron James se unió a la ola de reproches del lado angelino hacia los referees. "Estoy más enfadado por que hayan expulsado a Adou. Eso no tenía justificación y no tenía sentido. Creo que es la primera vez en su vida que lo expulsan de un partido. No creo que eso estuviera justificado; el chico acababa de entrar al juego; eso fue ridículo", prosiguió el Rey en los medios de comunicación.

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