¿Cuándo empieza el Torneo Play-In de la NBA en la temporada de 2026?

El Torneo Play-In de la NBA se ha consolidado como una fase clave del calendario dentro de la elitista competición, ya que precede directamente a los playoffs y define los últimos clasificados a postemporada.

Este formato, relativamente reciente, añade dramatismo y competitividad en la recta final de cada curso dentro de la elitista liga, permitiendo que más equipos mantengan opciones reales de avanzar hasta el último momento y otorgando mayor reedito económico y comercial al circuito y, por ende, a las franquicias que lo componen.

Asimismo, este mini certamen da la oportunidad a que auténticas estrellas del baloncesto que hacen vida en Estados Unidos consigan una vía para alcanzar los playoffs, un objetivo siempre presente.

¿Cuándo empieza el Play-In de la NBA esta temporada?

Con miras al final de la 2025/2026, el citado torneo luce programado para comenzar el venidero 14 de abril, justo después del cierre de la temporada regular, aumentando la emoción en la lucha por el título.

¿Cuántos equipos clasifican al Play-In de la NBA?

El Play-In involucra a un total de ocho elencos: cuatro por cada conferencia. En concreto, participan aquellos que terminan la etapa inicial entre la séptima y la décima posición tanto en el Este como en el Oeste.

Esto significa que, en lugar de que los ocho mejores de cada segmento clasifiquen directamente a los Playoffs de la NBA, los puestos del 7 al 10 deben ganarse su boleto mediante dicha fase previa.

Si la zafra regular culminara hoy Miami Heat, Atlanta Hawks, Philadelphia 76ers y Charlotte Hornets, en ese orden, entrarían al Play-In en el Este; en tanto que Phoenix Suns, Los Angeles Clippers, Portland Trail Blazers y Golden State Warriors harían lo propio en el Oeste.

¿Cuál es el objetivo del Play-In de la NBA?

El principal objetivo de la pequeña contienda es incrementar la competitividad y mantener el interés en la liga durante más tiempo. Antes de su implementación, muchas organizaciones quedaban prácticamente sin posibilidades, semanas antes del final de la regular.

De ese modo, ahora hay una mayor cantidad de franquicias que poseen incentivos para pelear hasta lo último, lo que también mejora el espectáculo para los aficionados. Además, reduce el “tanking” (perder intencionadamente) y eleva el nivel de exigencia para entrar en playoffs.

En consecuencia el sistema en cuestión ha sido bien recibido porque evita que clubes con malos cierres de campaña accedan directamente a las rondas decisivas.

¿Cómo avanzan los equipos en el Play-In de la NBA?

El Torneo Play-In es sencillo pero intenso, pues las escuadras clasificadas en el séptimo y octavo lugar de la conferencia se enfrentan entre sí y el ganador obtiene directamente el séptimo cupo en los playoffs.

Por otro lado, los equipos que terminan noveno y décimo juegan un partido eliminatorio: el perdedor queda fuera, mientras que quien venza ese duelo se enfrenta al perdedor del desafío entre el séptimo y el octavo, y de ahí sale la franquicia que ocupará la octava plaza en playoffs.

Claro está, el formato recompensa a los clubes mejor posicionados de la fase clasificatoria, ya que disponen de una segunda oportunidad en caso de derrota en el primer choque.

¿Cuándo y por qué se creó el Play-In de la NBA?

La citada mini contienda fue introducida de forma experimental en 2020 durante La Burbuja de Orlando, misma que estuvo marcada por la pandemia del Coronavirus. Eso sí, su éxito llevó a la NBA a adoptarlo de manera oficial a partir de la 2020/2021.

Posteriormente, el Play-In se ha convertido en una herramienta clave para mantener la rivalidad y generar partidos de alta tensión antes del inicio de los playoffs.

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