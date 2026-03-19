¿Cuándo empiezan los playoffs de la NBA en la temporada 2025/26?

Los Playoffs de la NBA representan la fase decisiva y emocionante de la temporada, ya que los mejores equipos de cada conferencia, Este y Oeste, compiten por subir el banderín de cada segmento a lo más alto de sus arenas, previo a ganarse el derecho a disputar las Finales de liga.

Este tramo decisivo no sólo eleva el nivel de rivalidad, también tiene un enorme impacto mediático y deportivo en Estados Unidos y en buena parte del planeta, consolidando legados y marcando la historia de la distinguida competición.

Tras el Play-In, los playoffs reúnen a las 16 mejores franquicias del curso en una batalla directa, que antecede a la pugna por el anillo, y concentra la atención global del baloncesto.

Previo paso a conseguir el Trofeo Larry O'Brien, definir épocas y consolidar dinastías dentro de la NBA, los clubes más potentes deben atravesar diversas y hostiles rondas en los playoffs.

¿Cuándo empiezan los Playoffs de la NBA en la temporada de 2025/26?

La etapa que se disputa una vez culminado el Play-In está programada para comenzar el venidero 18 de abril de 2026. A partir de esa fecha, se inicia un calendario intenso que se extiende durante aproximadamente dos meses, culminando con las Finales de la NBA en junio.

En el período en cuestión, considerado el más exigente del ejercicio, cada partido puede convertirse en una auténtica batalla deportiva y emocional en plena duela.

¿Cuántos equipos clasifican a los Playoffs de la NBA?

Un total de 16 organizaciones acceden a los playoffs: ocho por la Conferencia Este y ocho por el Oeste. Los seis mejores de cada segmento ingresan directamente luego de la campaña regular, mientras que las dos últimas plazas se deciden vía Play-In.

El sistema garantiza que los equipos lleguen en su mejor forma y que cada cupo tenga un valor competitivo real.

De ese modo, si la mencionada etapa inicial concluyera hoy, las franquicias que entrarían de inmediato por el Este serían, en orden de mayor a menor en cuanto a siembra: Detroit Pistons; Boston Celtics; New York Knicks; Cleveland Cavaliers; Toronto Raptors y Orlando Magic.

A su vez, la Conferencia Oeste tendría de primer preclasificado a los playoffs de 2026 al Oklahoma City Thunder, seguido por San Antonio Spurs, Los Angeles Lakers, Minnesota Timberwolves, Houston Rockets y Denver Nuggets.

¿Cuál es el formato de los Playoffs de la NBA?

El formato se basa en llaves al mejor de siete encuentros; es decir, el primer equipo en ganar cuatro duelos avanza a la siguiente ronda.

Las series se estructuran bajo el formato 2-2-1-1-1, ya que la escuadra con mejor récord de la regular tiene ventaja de campo, asegurando ser local en cuatro de los eventuales siete compromisos, por lo que se premia la regularidad y se añade un componente estratégico clave en cada enfrentamiento.

¿Cómo avanzan los equipos de los playoffs hacia las Finales de la NBA?

El camino hacia la serie por el anillo se divide en cuatro fases: Primera Ronda; Semifinales de Conferencia; Finales de Conferencia y las Finales de la NBA.

En cada ronda, los equipos se miden dentro de su conferencia hasta que queda un campeón del Este y otro del Oeste, quienes posteriormente luchan por el Trofeo Larry O'Brien.

¿Quién es el vigente campeón de la NBA?

El campeón de la NBA es el quinteto que logra imponerse en las Finales, ganando allí cuatro juegos, de un máximo de siete.

Por su parte, Oklahoma City Thunder es el actual monarca de la liga norteamericana, luego de superar en siete desafíos a Indiana Pacers en las Finales de 2025.

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