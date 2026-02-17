¿Cuándo juegan los Lakers después del receso del Juego de Estrellas de la NBA?

Los Angeles Lakers llegaron al parón del Juego de Estrellas de la NBA en la quinta casilla del Oeste, con marca de 33-21, a medio encuentro de la cuarta posición en poder de Houston Rockets, y a 1.5 de los Denver Nuggets, dueños de la tercera plaza en dicha Conferencia.

Claro está, una de las noticias positivas para el conjunto de Hollywood es la posible vuelta de un Luka Doncic que participó en el propio clásico de luminarias el pasado domingo en Inglewood, pero que no ha visto acción con su club desde el 5 de febrero debido a una lesión prolongada en el tendón de la corva.

En consecuencia, su regreso supondría un impulso clave para el equipo de JJ Redick, especialmente en generación ofensiva y manejo del balón, aspectos fundamentales en cualquier escuadra.

Luka Doncic volverá en el próximo encuentro de los Lakers | Wendell Cruz-Imagn Images

¿Cuándo es el primer partido de los Lakers tras el Juego de Estrellas?

Por otro lado, los Lakers volverán a la actividad el viernes 20 de febrero cuando disputen el derbi angelino frente a Clippers en el Crypto.com Arena. Semejante duelo representa una oportunidad inmediata para medir el nivel competitivo de los de púrpura y oro tras la pausa y recuperar ritmo en una conferencia que se mantiene especialmente apretada en la zona alta.

Apenas dos días después los Lakers volverán al tabloncillo como locales en el enfrentamiento más tradicional de la NBA, dado que recibirán a los Boston Celtics en un verdadero clásico dentro de la competición.

El calendario continuará sin respiro para los del coach Redick, quienes reciben el 24 de febrero al Orlando Magic antes de iniciar una complicada mini gira versus dos rivales directos: el 26 de febrero en el feudo de los Phoenix Suns y el 28 en el Chase Center de San Francisco, casa de los Golden State Warriors.

¿Qué deben mejorar los Lakers para la segunda mitad de campaña?

Sin embargo y al margen de recuperar piezas fundamentales como Doncic, Los Angeles necesita la estabilidad física de sus principales figuras, incluyendo LeBron James y Austin Reaves, ambos afectados por molestias en distintos momentos de la primera mitad de campaña.

Asimismo, el cuerpo técnico es consciente de que sus pupilos deberán mejorar en áreas como el rebote en los dos costados, las pérdidas, la defensiva y la eficacia desde la línea de tres puntos si aspiran a asegurar una siembra alta y competir seriamente en los playoffs.

Con un calendario inmediato exigente y el Oeste tan hostil como siempre, el desempeño de los Lakers en estas semanas posteriores al Juego de Estrellas podría definir sus aspiraciones reales en lo que resta de temporada.

¿Cuáles son los próximos 10 juegos de Los Angeles Lakers?

Fecha Rival Local/Visitante Viernes 20 de febrero Los Angeles Clippers Local Domingo 22 de febrero Boston Celtics Local Martes 24 de febrero Orlando Magic Local Jueves 26 de febrero Phoenix Suns Visitante Sábado 28 de febrero Golden State Warriors Visitante Domingo 1 de marzo Sacramento Kings Local Martes 3 de marzo New Orleans Pelicans Local Jueves 5 de marzo Denver Nuggets Visitante Viernes 6 de marzo Indiana Pacers Local Domingo 8 de marzo New York Knicks Local

