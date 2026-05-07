¿Cuándo podrá regresar Luka Doncic a los Lakers si el tiempo de recuperación es de 8 semanas?

No para de crecer la preocupación en relación a la lesión de Luka Doncic, quien, incluso, tampoco accionará para Los Angeles Lakers en el Juego 2 de las Semifinales del Oeste contra Oklahoma City Thunder.

Es que la franquicia del sur de California confirmó la noche del miércoles que su máxima estrella en ataque seguirá fuera de las canchas para la continuación de la batalla versus el campeón de la NBA, debido a su prolongada distensión en el tendón de la corva; misma que lo ha mantenido inactivo desde el 2 de abril.

Vale recordar que Doncic sufrió el problema físico durante un partido disputado, precisamente, en Oklahoma City, pero en la zafra regular, y a partir de allí no ha podido volver a competir, acumulando siete cotejos de ausencia en estos playoffs (ocho con el que se realizará este jueves). Su baja ha impactado mucho en el rendimiento de Los Angeles, que comenzó la serie ante OKC con una dura derrota por 108-90.

“Es muy frustrante no poder ayudar a los Lakers. No creo que la gente entienda lo frustrante que es. Todo lo que quiero hacer es jugar al baloncesto, especialmente en esta época”, declaraba a Associated Press el máximo anotador de la finalizada ronda regular.

Asimismo, Luka ya había explicado en los medios que el procedimiento con plasma rico en plaquetas (PRP), realizado en España hace algunas semanas, fue coordinado y aprobado por el cuerpo médico angelino, agregando que dicho país era el ideal para recibir este tipo de tratamiento debido a la confianza que mantiene con especialistas con los que ya había trabajado previamente, tras su etapa en el Real Madrid de baloncesto.

¿Cuándo puede volver a jugar Luka Doncic con los Lakers?

Al margen de la confirmación oficial de su ausencia para el segundo desafío frente al Thunder, fueron otras recientes declaraciones del Wonder Boy las que terminaron por apagar buena parte de la esperanza de los aficionados angelinos.

Efectivamente, el crack balcánico dejó claro la semana pasada que el tiempo estimado de recuperación sigue siendo de aproximadamente ocho semanas, plazo que prácticamente lo dejaría fuera del resto de la serie, pues para el segundo cotejo se cumplen apenas cinco (semanas). Por ende, si la recuperación avanza según lo previsto, el ex Dallas Mavericks recién tendría posibilidades de regresar para unas hipotéticas Finales de Conferencia, etapa que hoy luce complicada para los Lakers debido a la aparente superioridad que exhibe OKC, equipo campeón defensor y primer sembrado del Oeste.

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