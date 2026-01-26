¿Cuándo podría regresar Austin Reaves a la acción con los Lakers?

Los Angeles Lakers podrían recuperar próximamente a Austin Reaves, una de las piezas clave en el roster y figura, con Luka Doncic, en los meses iniciales de la temporada.

El entrenador del elenco de púrpura y oro, JJ Redick, señaló en ESPN que el escolta volverá pronto a su alineación, agregando que ha progresado bien de la lesión en la pantorrilla sufrida el Día de Navidad frente a los Houston Rockets. El problema se produjo después de que el tirador ya se hubiera perdido varios encuentros a mediados de diciembre por molestias previas en la misma zona, lo que llevó al cuerpo técnico a manejar su regreso con cautela.

Asimismo, Redick detalló que el jugador de 27 años se reincorporará definitivamente a Lakers durante la actual gira de ocho partidos como visitantes, que comenzó a mediados de la semana pasada en casa de los Denver Nuggets. De hecho, la idea del coach principal de los angelinos es que Reaves sea reactivado este miércoles versus los Cleveland Cavaliers.

JJ Redick says until Austin Reaves is back, which could occur as soon as Cleveland, the Lakers are going to stay with its starting lineup of LeBron James, Luka Doncic, Deandre Ayton, Jake LaRavia and Marcus Smart — Dave McMenamin (@mcten) January 25, 2026

Antes de la lesión, el citado escolta atravesaba el mejor momento de su carrera en la NBA, pues promediaba 26.6 puntos, 6.3 asistencias y 5.2 rebotes por partido, cifras que representaban máximas personales y lo consolidaban como la segunda mayor arma ofensiva de su club, tras Doncic, e incluso por encima del astro de 41 años de edad, LeBron James.

La ausencia de Reaves se ha reflejado en el rendimiento ofensivo de los Lakers, equipo que ocupa hoy el noveno lugar de la liga en eficiencia en ataque, con un rating de 116.7. En las últimas semanas, Redick ha expresado públicamente su frustración por la falta de consistencia en ese costado de la duela, atribuyendo parte de los problemas al período festivo.

“Es algo que parece repetirse constantemente ahora mismo”, señaló el entrenador de Los Angeles en conferencia de prensa, al evaluar las dificultades ofensivas de sus pupilos, quienes, paradójicamente, son quintos en el Oeste gracias a foja de 27-17; así que con la vuelta del jugador de quinto año, la ofensiva de la popular divisa debería dar un salto cualitativo importante.

Eso sí y pese a su importancia, el nombre de Reaves fue vinculado a rumores de traspaso en días recientes, después de que Rich Paul, agente del propio LeBron, sugiriera en su podcast un posible canje con los Memphis Grizzlies por el ala-pívot Jaren Jackson Jr.. Por su parte, LBJ aclaró que los comentarios de su representante no reflejan su opinión personal ni la postura de la franquicia.

Más noticias sobre Los Angeles Lakers