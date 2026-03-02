¿Cuántas lesiones ha sufrido Zion Williamson en la NBA?
Zion Williamson se torció el tobillo el domingo y tuvo que abandonar el encuentro entre los New Orleans Pelicans y el Utah Jazz, con serios problemas para caminar. Aunque es una lesión normal para un jugador de baloncesto, para el interno va más allá por los recurrentes problemas físicos que ha tenido durante toda su carrera en la NBA.
Williamson no regresó más en el compromiso y sus Pelicans ganaron al Jazz 115-105. James Borrego, entrenador de los Pelicans de forma interina, no ofreció muchos detalles sobre la lesión.
"Ojalá no sea nada grave y podamos tenerlo de vuelta muy pronto", dijo Borrego, en la conferencia de prensa después del encuentro.
Ya es algo natural para Williamson tener este tipo de problemas. Se ha perdido 16 encuentros esta temporada y bajo los parámetros de los premios en la NBA, será difícil que de mantener esa tendencia pueda ganarse algún galardón individual.
Williamson consiguió colaborar con cuatro puntos, dos asistencias y un rebote en 11 minutos de juego contra Utah, antes de tener que abandonar el tabloncillo con ayuda del personal médico del club y de algunos compañeros.
Williamson fue primera selección del Draft de la NBA en 2019, por los Pelicans. El equipo tenía otros planes con el jugador, pero el interno solo ha podido jugar 258 de los 543 partidos potenciales de la temporada regular en su carrera.
Ya los problemas de sobrepeso quedaron en el pasado. Williamson ha sido un jugador que ha cuidado su físico en las dos últimas temporadas, pero sigue siendo un jugador con tendencia a lesionarse.
Nunca ha podido jugar más de 25 partidos en una temporada regular y eso es algo frustrante para un jugador que tiene apenas 25 años de edad y que debería estar en plenitud de condiciones físicas.
El jugador que se hizo famoso por su etapa universitaria con la Universidad de Duke, promedia en la actual campaña 21.5 puntos, 5.8 rebotes y 3.5 asistencias, en su sexta temporada en la liga.
Cabe recordar que se perdió toda la campaña 2021-2022 y que en su carrera tiene solo 259 partidos disputados, con un average de puntos de 24.1 puntos, 6.5 rebotes y 4.2 asistencias por juego.
Los Pelicans no han ofrecido una actualización del estadio de Williamson, pero este tipo de lesiones requieren, por lo menos, unas dos semanas para curar el posible esguince de tobillo.
La lista de lesiones de Zion Williamson en su carrera en la NBA
Temporada
Partidos jugados
Razón de la ausencia
2019-2020
24
Menisco (rodilla)
2020-2021
61
Fractura de dedo
2021-2022
0
Fractura de pie
2022-2023
29
Isquiotibiales
2023-2024
70
(Temporada más saludable)
2024-2025
-30
Isquiotibiales / Lumbar
2025-2026
En curso
Aductor / Tobillo
