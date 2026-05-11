¿Cuántas veces han sido barridos los Lakers en los playoffs en su historia?

Los Angeles Lakers atraviesan uno de los momentos más delicados de su historia reciente. En efecto, la popular franquicia de Hollywood está contra las cuerdas en las Semifinales del Oeste tras quedar 0-3 frente al Oklahoma City Thunder, vigente campeón de la NBA y principal favorito para repetir el título esta temporada.

Claramente, el dominio de OKC ha sido contundente, tanto en lo colectivo como desde lo físico, dejando a los pupilos de JJ Redick sin demasiadas respuestas en la serie.

Ahora, el equipo liderado por LeBron James y Austin Reaves, que ha accionado en esta postemporada sin Luka Doncic por lesión, afronta un escenario extremadamente complicado. Pues si el Thunder consigue la victoria este lunes en el cuarto partido, los Lakers sufrirán una nueva barrida en playoffs, situación que, aunque puede lucir impactante para una divisa de semejante magnitud histórica, no sería inédita.

De hecho, los Laguneros han sido barridos en 10 ocasiones (si pierden el lunes será 11) de modo vitalicio en playoffs, incluyendo su etapa en Minneapolis y entendiendo el término "barrida" como perder una serie al mejor de cinco o siete careos sin conseguir una sola victoria. El dato resulta llamativo, considerando que se trata de la segunda organización más exitosa de todos los tiempos, con 17 campeonatos de la NBA en sus vitrinas, uno menos que los 18 de Boston Celtics.

No obstante, existe una explicación lógica detrás de esa estadística: los que hoy habitan en el sur de California son también el club que más veces ha recibido una "escoba" en eliminatorias de postemporada, aunque esto responde en gran medida a su permanencia constante en dicha fase y a la enorme cantidad de ocasiones que alcanzaron instancias decisivas.

Vale acotar que, previo al Juego 4 de esta llave versus OKC, la escuadra de Los Angeles no recibe semejante humillación desde las Finales de Conferencia de 2023, cuando recibieron un 0-4 de parte de los Denver Nuggets, al tiempo que sólo una divisa les ha barrido en dos oportunidades: San Antonio Spurs (Semifinales de Conferencia 1999 y primera ronda 2013).

La realidad actual preocupa en el Crypto.com Arena. El Thunder ha mostrado una superioridad evidente y parece tener control absoluto de la serie, tanto en ritmo como en profundidad del roster. En definitiva, para unos Lakers que apostaron fuerte por competir de inmediato, una caída sin triunfos representaría un golpe duro a nivel deportivo y en cuanto a la planificación del futuro.

¿Cuántas veces los Lakers han sido barridos en primera ronda y Semifinales de Conferencia?

1967: perdieron 0-3 contra los San Francisco Warriors (Primera Ronda).

1999: perdieron 0-4 contra los San Antonio Spurs (Semifinales de Conferencia).

2011: perdieron 0-4 contra los Dallas Mavericks (Semifinales de Conferencia).

2013: perdieron 0-4 contra los San Antonio Spurs (Primera Ronda).

¿Cuántas veces los Lakers han sido barridos en Finales de Conferencia?

1977: perdieron 0-4 contra los Portland Trail Blazers.

1998: perdieron 0-4 contra el Utah Jazz.

2023: perdieron 0-4 contra los Denver Nuggets.

¿Cuántas veces los Lakers han sido barridos en Finales de NBA?

1959: perdieron 0-4 contra los Boston Celtics (en la etapa de Minneapolis).

1983: perdieron 0-4 contra los Philadelphia 76ers.

1989: perdieron 0-4 contra los Detroit Pistons.

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