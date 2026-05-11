¿Cuántas veces los Lakers han remontado una desventaja de 0-3 en playoffs en su historia?

Los Angeles Lakers tendrán a partir de esta noche una cita con la historia, que les propone ser el primer equipo en remontar un 0-3 en una serie de playoffs. Es un hito que parece imposible, tomando en cuenta lo que han sido los tres primeros encuentros ante el actual campeón, el Oklahoma City Thunder.

Nunca un equipo en la NBA ha logrado la hazaña de remontar un 0-3. Esos equipos tienen un récord histórico de 0-161en esas situaciones. En anteriores ocasiones, los Lakers han estado en esta situación en 11 veces y en todas han caído.

Aunque los Lakers han liderado al descanso en los últimos dos partidos, han sido arrollados en la segunda mitad cuando el Thunder sube la intensidad.

"Esta situación apesta, pero eso no nos da permiso para rendirnos", sentenció Reaves. "Le debemos eso a la organización, a nosotros mismos y a los aficionados".

Luka Doncic sigue de baja para los Lakers | Alonzo Adams-Imagn Images

LeBron James ha promediado 23.0 puntos y 6.7 asistencias, pero a sus 41 años necesita más apoyo, especialmente en una defensa que ha permitido 121.3 puntos por encuentro en la serie.

"Todavía tenemos vida y eso es todo lo que puedes pedir. Tenemos que ser mucho mejores el lunes y ver qué pasa", expresó James tras la última derrota.

Los Lakers sí tienen un antecedente de haber remontado un 3-1 en contra. Cabe recordar las Finales de la Conferencia Oeste de 1970, cuando regresaron de un 1-3 contra los Phoenix Suns para ganar la serie 4-3.

En el deporte estadounidense, solo cinco equipos han remontado un 0-3. En la NHL ha ocurrido cuatro veces con los Toronto Maple Leafs (1942), New York Islanders (1975), New York Islanders (1975) y Los Angeles Kings (2014).

Pero quizás la más recordada fue la remontada de los Boston Red Sox en el 2004 en la Serie de Campeonato de la Liga Americana contra los Yankees. Iban perdiendo 0-3 con pocas esperanzas y luego se enracharon con cuatro victorias seguidas.

Con Luka Doncic todavía de baja, parece poco probable que este equipo pueda detener la máquina ofensiva de Oklahoma. Aunque la defensa de los Lakers ha estado volcada sobre Shai Gilgeous-Alexander, el pívot Chet Holmgren ha brillado promediando 21.3 puntos y 10.0 rebotes en esta serie.

Por su parte, Gilgeous-Alexander promedia 21.0 puntos con un 45.8% en tiros de campo, cifras notablemente inferiores a sus registros de temporada regular (31.1 puntos y 55.3% de efectividad).

"Obviamente no han sido mis mejores actuaciones, pero creo que he podido ayudar al equipo a ganar y eso es lo más importante", afirmó Gilgeous-Alexander a NBA.com.

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