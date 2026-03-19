¿Cuántos equipos clasifican por conferencia a los playoffs de la NBA?

La temporada de la NBA es una auténtica travesía de resistencia. Es que durante alrededor de seis meses, las 30 franquicias viven una exigente fase regular, de 82 partidos, en la que muchas victorias cuentan, pero las derrotas también suelen pesar.

De hecho, los elencos que componen la prestigiosa liga de baloncesto no sólo compiten por mejorar sus récords, sino por asegurar una posición privilegiada que les permita seguir soñando con el anillo o, cuanto menos, tener una última oportunidad de trascender, vía Play-In.

El camino hacia los playoffs no es sencillo: lesiones, rachas negativas y la presión frecuente hacen que únicamente los más consistentes logren mantenerse en la pelea hasta las rondas decisivas del certamen.

¿Cuántos equipos clasifican en total a los Playoffs de la NBA?

En la NBA ingresan 16 organizaciones a los playoffs, repartidas equitativamente entre las dos conferencias: Este y Oeste.

Eso sí, el acceso a esos ocho puestos por segmento se ha vuelto más competitivo, ya que no todos los clasificados lo consiguen de forma directa.

¿Cuántos equipos clasifican directo a los Playoffs de la NBA?

Los seis mejores equipos tanto del Este como del Oeste al finalizar la ronda regular clasifican directamente a los playoffs. Dichos conjuntos aseguran su lugar sin necesidad de disputar encuentros adicionales, lo que representa una ventaja importante a la hora de la salud de sus jugadores, igual que de la planificación del cuerpo técnico.

Por consiguiente, terminar entre los seis primeros es uno de los grandes objetivos de la fase inicial, ya que no sólo se trata de garantizar la presencia en postemporada, también de evitar el riesgo de quedar eliminado en el Play-In, un formato que añade incertidumbre incluso para clubes con buen rendimiento durante el año.

Si la regular concluyera hoy, las entidades que entrarían directo a los Playoffs por el Este serían, en orden de mayor a menor en cuanto a siembra: Detroit Pistons; Boston Celtics; New York Knicks; Cleveland Cavaliers; Toronto Raptors y Orlando Magic.

A su vez, la Conferencia Oeste tendría de primer preclasificado al Oklahoma City Thunder, seguido por San Antonio Spurs, Los Angeles Lakers, Minnesota Timberwolves, Houston Rockets y Denver Nuggets.

¿Cuántos equipos clasifican al Play-In de la NBA?

El Play-In involucra a un total de ocho elencos: cuatro por cada conferencia. En concreto, participan aquellos que terminan la primera etapa del curso entre la séptima y décima posición en el Este y Oeste, lo que significa que, en lugar de que los ocho mejores de cada segmento clasifiquen directamente a los playoffs, del 7 al 10 deben ganarse su boleto mediante dicha ronda previa.

Si la zafra culminara hoy Miami Heat, Atlanta Hawks, Philadelphia 76ers y Charlotte Hornets, en ese orden, entrarían al Play-In en el Este; en tanto que Phoenix Suns, Los Angeles Clippers, Portland Trail Blazers y Golden State Warriors harían lo propio en el Oeste.

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