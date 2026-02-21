¿Cuántos partidos más se tiene que perder Shai Gilgeous-Alexander para ser inelegible al MVP de la NBA?

Shai Gilgeous-Alexander atraviesa un momento clave en la temporada y no sólo porque intenta recuperarse definitivamente su lesión; también debido al impacto que su ausencia podría tener en la carrera por el MVP de la NBA.

El estelar base del Oklahoma City Thunder se perfila nuevamente como uno de los grandes favoritos para llevarse el galardón por segundo año consecutivo, pero su situación de salud ha encendido las alarmas, pues no acciona desde el pasado 3 de febrero a raíz de un inconveniente abdominal, trayendo consigo su baja en los recientes seis cotejos de los actuales campeones de liga.

De hecho, semejante problema fue lo suficientemente importante como para impedirle que también participara en el Juego de Estrellas celebrado el fin de semana anterior en el Intuit Dome de Inglewood, California. La no presencia de SGA en ese evento ya había generado preocupación entre aficionados y analistas, especialmente considerando el ritmo dominante que dicho armador llevaba hasta el momento de su lesión.

Pero al margen del impacto deportivo inmediato para OKC, el verdadero foco está en el reglamento vigente de la NBA respecto a los premios individuales. Desde la implementación de la norma que exige un mínimo de 65 partidos disputados en temporada regular para optar a reconocimientos como el MVP, cualquier ausencia prolongada puede generar consecuencias directas en la elegibilidad de un basquetbolista, aunque éste coseche números superlativos.

SGA could be ineligible for the MVP if he misses 11 more games this season 😳



(h/t @UnderdogNBA) pic.twitter.com/yYOkqR8fsd — Legion Hoops (@LegionHoops) February 20, 2026

En el caso de Gilgeous-Alexander, las matemáticas son claras: si se pierde otros 11 encuentros de la regular quedará automáticamente fuera de la carrera por el premio. En consecuencia, alcanzar el umbral mínimo es indispensable, dado que nadie aparecerá en las boletas si no llega a dichos 65 desafíos.

Hasta el momento de la lesión, el canadiense estaba firmando otra campaña sobresaliente, liderando al Thunder en la cima de la Conferencia Oeste y manteniéndose entre los máximos anotadores de la NBA gracias a 31.8 puntos de media, acompañado de 6.4 asistencias, 1.3 robos y notables 89.2% en libres, 55.4% de campo y 39.0% en tiros de tres. Igualmente, su eficacia ofensiva y defensiva, liderazgo y consistencia lo colocaban nuevamente como el principal candidato a refrendar el reconocimiento obtenido en la 2024/2025.

En definitiva, Shai se encuentra ante una doble cuenta regresiva: la de su regreso a la duela, que ya no será este fin de semana como se creyó en un principio, y la de los compromisos que puede permitirse perder a fin de no quedar fuera de la lucha por la prestigiosa condecoración.

Más noticias sobre NBA