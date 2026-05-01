¿Cuántos séptimos juegos de playoffs ha jugado LeBron James en su carrera en la NBA?

Hablar de LeBron James es hablar de longevidad, impacto y presencia constante en las instancias decisivas de la NBA. A lo largo de más de dos décadas de carrera, el hoy astro de Los Angeles Lakers ha construido una trayectoria de postemporada difícil de igualar, no sólo por la cantidad de partidos disputados; también debido a su rendimiento cuando la presión alcanza el punto máximo.

No en vano, LBJ es el máximo anotador (8.400) en la historia de los playoffs, registro que ha conseguido gracias a una combinación de talento, consistencia y perseverancia en la élite. Hasta el momento, acumula 297 encuentros entre todas las rondas posteriores a la regular (no incluye el Play-In), repartidos en 56 series, incluyendo la actual versus los Houston Rockets.

De igual forma, el recorrido del Rey una vez finalizada la etapa clasificatoria de la NBA ha estado ligado a tres franquicias; todas marcadas por el éxito competitivo. Con los Lakers suma 58 desafíos de postemporada y una conquista del anillo, en 2020, cuando lideró al popular equipo hacia el título en La Burbuja de Orlando. Antes de eso, escribió capítulos memorables para el Miami Heat, organización con la que disputó 87 juegos de playoffs y ayudó a conseguir dos Trofeos Larry O’Brien (2012 y 2013).

Sin embargo, la mayor parte de su legado en estas etapas se construyó con Cleveland Cavaliers, la franquicia de su tierra, Akron. En sus dos ciclos allí, King James acumuló 152 desafíos de playoffs y protagonizó algunas de las actuaciones más recordadas en la historia reciente de la liga, que empujaron a los de Ohio a coronarse por única ocasión en su historia, en 2016.

¿Cuántas veces LeBron James disputó un Juego 7 en los Playoffs de la NBA?

Dentro de ese enorme historial, los séptimos partidos de postemporada ocupan un lugar especial en LeBron, quien hasta la fecha fecha ha aparecido ocho Juegos 7, dígito que refleja su capacidad para llevar series al límite y mantenerse batallando durante años en escenarios de máxima exigencia.

¿Cuál es el récord de LeBron James en Juegos 7 en los Playoffs de la NBA?

El balance de James en esos compromisos ha sido notable, tanto por resultados como por rendimiento individual. A nivel colectivo, el Rey y sus clubes poseen foja de 6-2 en el Juego 7, aunado a ganar los últimos seis que encaró.

En efecto, tras perder con los Cavs el encuentro cumbre de las Semifinales del Este en 2006 y 2008, contra Detroit Pistons y Boston Celtics, respectivamente, LeBron guio al Heat a imponerse en el choque definitivo en las tres oportunidades que tuvo con dicha organización, previo a sus últimas tres en Cleveland.

Por si fuera poco, el cuatro veces MVP de la regular y las Finales de la NBA comandó al Heat a imponerse en el Juego 7 de la batalla por el anillo de 2013 ante San Antonio Spurs, mientras que repitió la faena frente a Golden State Warriors en 2016, significando el inédito cetro de los Cavaliers.

¿Cuáles son los números de LeBron James en Juegos 7 en los Playoffs de la NBA?

LeBron promedia 34.9 puntos, 9.9 rebotes y 5.6 asistencias en duelos decisivos de postemporada, números que lo colocan entre los mejores de siempre en este tipo de escenarios.

Pero al margen de las estadísticas, existe una acción que suele aparecer cada vez que se habla de King James y los Juegos 7. Se trata de “The Block”, el legendario tapón sobre Andre Iguodala en las Finales de 2016 versus Warriors, el cual cambió el destino del partido y empujó a los Cavs a la gloria eterna.

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