¿Cuántos títulos tienen Los Angeles Lakers en la NBA?

Los Angeles Lakers no son sólo un equipo de baloncesto; son una institución global que trasciende el deporte. Al hablar de la franquicia de púrpura y oro hay que hacerlo probablemente de la más popular y comercial del mundo, marca que evoca glamour, éxito y el espíritu de Hollywood en cada rincón del planeta.

Desde sus inicios hasta la actualidad, la organización que hoy actúa en el Crypto.com Arena ha sabido construir una mística única. No importa si algún seguidor se ubica en un rincón remoto de Asia o en las calles de Buenos Aires, el logo de los Lakers es reconocido instantáneamente.

Semejante popularidad se cimenta en una tradición de excelencia que ha atraído a las estrellas más brillantes de la historia, convirtiendo cada partido en el sur de California en un evento social de primer nivel.

Ya en cuanto a títulos alzados, la cifra también es impresionante al punto de pelear por la cúspide de la liga. Es que los Lakers han conquistado un total de 17 anillos de NBA, uno menos que sus eternos rivales, los Boston Celtics, quienes comandan el ranking.

Asimismo, este legado se divide en dos etapas geográficas bien marcadas que definieron el rumbo de la competición.

La Era de Minneapolis

Antes de brillar bajo las palmeras de California, la organización en cuestión nació en Minnesota. En esta fase inicial, los Laguneros dominaron la contienda gracias a la primera gran superestrella del baloncesto profesional, el antiguo centro George Mikan.

Títulos: 1949, 1950, 1952, 1953, 1954.

Máxima figura: George Mikan.

La Era de Los Angeles

En 1960, el equipo se mudó a la Costa Oeste, donde el éxito se volvió cinematográfico. Allí se gestaron dinastías que definieron épocas enteras; desde el mítico Showtime hasta la ferocidad de la década del 2000.

Vale acotar que Jerry West y Wilt Chamberlain cortaron una larga sequía frente a los New York Knicks en la 1971/1972, mientras que Magic Johnson y Kareem Abdul-Jabbar lideraron el citado Showtime en los 80's, al tiempo que una de las duplas más dominante de siempre, Shaquille O’Neal y Kobe Bryant, se erigió en el rostro del Three-Peat entre el 2000 y el 2002.

Eso sí, la fallecida Black Mamba demostró su liderazgo absoluto, aunque apoyándose en el ala-pívot español Pau Gasol para lograr el bicampeonato entre 2009 y 2010, previo a que LeBron James y Anthony Davis llevaran el Trofeo Larry O'Brien de vuelta a Hollywood en la 2019/2020, en la famosa temporada de La Burbuja de Orlando, a raíz de la pandemia.

Títulos: 1972, 1980, 1982, 1985, 1987, 1988, 2000, 2001, 2002, 2009, 2010, 2020.

Máximas figuras: Elgin Baylor (no ganó anillos), Jerry West, Wilt Chamberlain, Kareem Abdul-Jabbar, Magic Johnson, Shaquille O'Neal, Kobe Bryant y LeBron James.

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