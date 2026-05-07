¿Cuántos títulos tienen los New York Knicks en la NBA?

¿Será el 2026 el año de los New York Knicks? Los aficionados en la Gran Manzana se hacen esta pregunta todos los días, después de la gran actuación que está teniendo el equipo dirigido por Mike Brown en estos playoffs de la NBA.

Los Knicks superaron a los Philadelphia 76ers por segundo juego consecutivo y tienen ventaja 2-0 en las Semifinales de la Conferencia Este. El último compromiso terminó 108-102, con 26 puntos y 6 asistencias de Jalen Brunson.

En estas primeras de cambio, los Knicks parecen ser el equipo favorito para llegar a las Finales en el Este, después de que los Detroit Pistons avanzaran a semifinales sufriendo ante el Orlando Magic, derrotando al equipo radicado en Florida en una serie 4-3.

Los Knicks han llegado a las Finales en varias ocasiones, pero apenas han conseguido dos campeonatos en su historia.

Primer campeonato para la franquicia en 1970

Muchos aficionados de los que hoy asisten al Madison Square Garden, la casa de los Knicks, no habían nacido en 1970, cuando el equipo ganó su primer campeonato. Fue un trofeo épico para la divisa, ya que remontaron ante los poderosos Lakers de Wilt Chamberlain, Jerry West y Elgin Baylor.

Tras una temporada regular de ensueño, con récord de 60 victorias y 22 derrotas, los Knicks consiguieron el título en siete encuentros. El capitán Willis Reed llegó lesionado a ese último compromiso, por una lesión muscular en el Juego 5.

Walt Frazier firmó una de las mejores actuaciones para cualquier jugador en las historia de las Finales, al terminar con 36 puntos y 19 asistencias en el Juego 7, para sellar una contundente victoria 113-99 ante los favoritos Lakers.

Reed fue nombrado MVP por su liderazgo y su dominio en los tableros. Otros jugadores como Dave DeBusschere y Bill Bradley aportaron al título.

Segundo campeonato para la franquicia en 1973

La década de los 70 tuvo a los Knicks como uno de los mejores equipos de la liga. Tras perder las Finales en 1972 ante los Lakers, los Knicks volvieron recargados en el 73 para conquistar su segundo anillo, también ante los Lakers.

La serie terminó 4-1 y Willis Reed, quien también tuvo problemas físicos para esta serie, volvió a ser clave en el triunfo y logró llevarse el MVP de las Finales. Earl Monroe fue clave en ofensiva y defensa para contener a los Lakers.

Otro jugador que fue fundamental en la conquista fue el pívot veterano Jerry Lucas, quien castigó a los Lakers con su eficaz juego en los tableros, viniendo desde el banco.

Más contenido de NBA