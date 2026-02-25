El dato que revela que el Big Three de los Lakers es un fracaso esta temporada

El protagonismo de LeBron James dentro de Los Angeles Lakers ha cambiado de forma notable en la temporada 2025/2026 de la NBA. Con Luka Doncic asumiendo el control del equipo como principal generador de juego, la franquicia de Hollywood apostó por ratificar un nuevo Big Three junto al Rey y Austin Reaves.

En el costado ofensivo, la fórmula ha mostrado destellos interesantes; sin embargo, el panorama en defensa es mucho menos alentador, lo que representa un verdadero dolor de cabeza para el entrenador en jefe JJ Redick, mismo que no parece encontrar soluciones.

Incluso antes del receso por el Juego de Estrellas, el debate sobre cómo debía ajustar Los Angeles para competir al máximo nivel empezó a crecer. El analista Jovan Buha puso sobre la mesa una propuesta polémica: enviar a LeBron a la segunda unidad y permitir que Luka y AR15 arranquen los partidos como principales responsables del ataque.

Según Buha, aunque los Lakers registran marca de 8-5 con su trío estelar en la duela, después de perder la noche del martes como locales versus Orlando Magic, el contexto de esos números es preocupante. En dicha muestra enfrentaron a cuatro de los rivales más exigentes y cayeron en todos esos compromisos por dobles dígitos. Pues al margen del récord positivo en términos generales, el desempeño ante elencos de alto calibre deja dudas sobre la viabilidad del proyecto tal como está planteado.

Las estadísticas avanzadas también alimentan la discusión, ya que cuando James, Doncic y Reaves coinciden en el tabloncillo, la eficiencia ofensiva de los californianos baja considerablemente, tanto que su rating anotador llega a 107.7, cifra muy por debajo del 116.0 que promedia la propia divisa en la temporada. Es decir, el equipo de púrpura y oro logra 8.3 puntos menos por cada 100 posesiones al momento en que sus mediático tridente comparte minutos; además, la relación asistencias/pérdidas (1.78) refleja que la fluidez en ataque no es la idónea.

Por consiguiente, el gran dilema para Redick pasa por equilibrar jerarquía y rendimiento colectivo. Sentar a una pieza histórica como LBJ no es una decisión sencilla, motivado a liderazgo e impacto mediático; no obstante, si el objetivo es competir seriamente en la Conferencia Oeste, los ajustes parecen inevitables.

Con foja de 34-23, los Lakers ahora marchan sextos en el Oeste, ubicándose un peldaño por debajo de los verdaderos contendientes, así que el tramo final de campaña podría marcar el rumbo definitivo de la organización.

Más noticias sobre Los Angeles Lakers