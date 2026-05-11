¿Debe LeBron James insistir quedarse en los Lakers si son barridos por el Thunder?

El futuro de LeBron James vuelve a estar en el centro de la conversación en la NBA. Con su contrato llegando a su fin, en junio, y la posibilidad de probar la agencia libre a partir de julio, el panorama para la legendaria estrella, aún de Los Angeles Lakers, parece más incierto que nunca, en especial debido a la posibilidad de que dicha escuadra sea barrida por Oklahoma City Thunder en las Semifinales del Oeste.

A sus 41 años, el Rey continúa demostrando que es un talento de primera línea; sin embargo, ni siquiera su alto nivel individual ha sido suficiente para sostener a unos californianos quienes, golpeados por la ausencia del lesionado Luka Doncic, caen 0-3 a manos del vigente campeón de liga, así que probablemente sean barridos o, no lleguen a un sexto encuentro en su serie.

Bajo ese panorama, la permanencia de LeBron en Hollywood comienza a perder fuerza. Desde lo deportivo y también en lo económico, todo apunta a que la franquicia del sur de California no estaría dispuesta a ofrecerle un salario muy superior a los 15 o 20 millones de dólares para la próxima campaña, básicamente porque el equipo ya piensa a futuro alrededor de Doncic como su nuevo rostro.

Asimismo, la gerencia que encabeza Rob Pelinka tendría entre sus prioridades asegurar la permanencia de Austin Reaves, uno de los jugadores que más crecimiento mostró en las últimas zafras. Ambos factores dejarían a King James en una situación incómoda: aceptar un contrato menor y continuar en una organización sin demasiadas garantías de competir seriamente por el anillo o buscar colgar las zapatillas con el sueño de conseguir un quinto Trofeo Larry O'Brien.

En consecuencia, la posibilidad de regresar a los Cleveland Cavaliers empieza a tomar fuerza en distintos sectores de la NBA. Para LeBron significaría volver al lugar donde todo comenzó y cerrar su histórica carrera con una especie de “Last Dance” en casa, así como volver allí por tercera ocasión en el profesionalismo.

A diferencia de los Lakers, los Cavs ofrecen un panorama deportivo de mayor estabilidad. Con figuras de la talla de Donovan Mitchell, Evan Mobley y Jarrett Allen, el club de Ohio cuenta con un núcleo joven, pero con bagaje y preparado para pelear en una Conferencia Este menos exigente que el Oeste (ahora está en posiciones de meterse a las Finales), aunado a la posibilidad de que James Harden se mantenga en nómina para la 2026/2027.

En definitiva, si LeBron decide seguir en Los Angeles, corre el riesgo de despedirse de la NBA lejos de la lucha por otro campeonato y sin la influencia que todavía busca mantener. En cambio, Cleveland le ofrecería una última oportunidad real de competir al máximo nivel y retirarse en el equipo que marcó su vida y en el cual empezó su legado.

Más contenido sobre LeBron James