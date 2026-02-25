¿Deben los Lakers dejar a LeBron James en la banca contra los mejores equipos de la NBA?

Los 21.7 puntos con 5.7 rebotes y 7.0 asistencias que promedia en 33.3 minutos de la actual zafra son los dígitos más bajos de LeBron James desde que representa a Los Angeles Lakers, y de sus "peores" guarismos tras su campaña de novato (2003/2004) en la NBA.

Es que el protagonismo del ganador de cuatro anillos de liga ha cambiado de forma llamativa dentro de la franquicia de púrpura y oro, la cual ha entregado el control máximo en ataque a Luka Doncic, al margen de apostar por la ratificación del Big Three junto al Rey y a Austin Reaves.

De ese modo, el debate sobre cómo debía ajustar Los Angeles para competir al máximo nivel empezó a crecer hace algunas semanas, tanto que el analista Jovan Buha puso sobre la mesa una propuesta polémica: enviar a King James a la banca y permitir que Luka y AR15 arranquen los partidos como principales responsables del ataque.

Asimismo, las estadísticas avanzadas alimentan la discusión, ya que cuando LeBron, Doncic y Reaves coinciden en la duela, la eficiencia ofensiva de los Lakers baja considerablemente, puesto que su rating anotador llega a 107.7, cifra muy por debajo del 116.0 que promedia la propia divisa en la zafra. Es decir, los californianos logran 8.3 puntos menos por cada 100 posesiones al momento en que sus mediático tridente comparte minutos; además, la relación asistencias/pérdidas (1.78) refleja que la fluidez en ataque no es la idónea.

LeBron James promedia más de 21 puntos por juego con Lakers en este curso de NBA | Kiyoshi Mio-Imagn Images

Por si fuera poco, Los Angeles registra marca de 8-5 con su estelar trío en simultáneo, incluyendo dos derrotas seguidas como locales; entre ellas la del martes a manos del Orlando Magic. Dicha foja toma en cuenta que cuatro de los reveces se produgeron contra los rivales más exigentes de la NBA y por dobles dígitos.

Pero al margen del registro positivo en términos generales, el desempeño del conjunto de Reddick frente a elencos de alto calibre deja dudas sobre la viabilidad del proyecto tal como está planteado. En consecuencia, el joven estratega necesita realizar ajustes, dentro de los que se debe considerar, de la forma en que lo planteó Buha, colocar a LBJ en la reserva.

Eso sí, JJ tiene que considerar que con el cuatro veces MVP tanto de la regular como de las Finales su equipo ha superado 23 de 39 encuentros, argumento por el cual tampoco estaría mal meditar la opción de que sea Reaves el que comience los juegos en rol de suplente, a fin de que aporte su ofensiva instantánea en la segunda unidad y ceda su lugar a verdaderos especialistas en la retaguardia, bien sea Marcus Smart o Jarred Vanderbilt.

En definitiva, el cuerpo técnico que trabaja en el Crypto.com Arena necesita conseguir soluciones para que los Lakers entren directo a playoffs, aunado a finalizar en una siembra alta y LeBron James no llegue saturado físicamente a las series cortas, como ocurrió en 2025.

