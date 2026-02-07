Donovan Mitchell y James Harden comenzaron a reclutar a LeBron James para los Cavaliers

Aunque ya pasó la fecha límite de cambios en plena zafra 2025/2026, los rumores sobre el futuro de LeBron James y su continuidad con Los Angeles Lakers siguen generando conversación alrededor de la NBA. De hecho, la llegada de James Harden a los Cleveland Cavaliers, donde ya forma tándem dinámico con Donovan Mitchell, aumenta las opciones de que el propio Rey regrese a su casa en verano.

Efectivamente, el ex centro y ahora analista Kendrick Perkins, aseguró en el programa "Road Trippin’ Show" que el Spider y La Barba habrían realizado un esfuerzo para convencer a King James de regresar a los Cavs una vez finalice la temporada, dado que su contrato con los californianos finalizará en junio. La idea de los dos citados bases es sumar al histórico alero a un proyecto que busca dar el salto definitivo hacia la pelea por el anillo.

Es que un eventual segundo retorno a Cleveland, para una tercera etapa, tendría un fuerte componente simbólico para LeBron, quien nunca ha escondido su amor por la ciudad y por una franquicia a la cual guio al único anillo, en 2016. Asimismo, la posibilidad de cerrar su trayectoria en la entidad que lo vio nacer surge como una atractiva narrativa para el cuatro veces MVP de las Finales, junto al factor de formar un núcleo competitivo con Mitchell, Harden y el ala-pívot Evan Mobley.

Donovan Mitchell and James Harden have already begun recruiting LeBron James back to Cleveland for next season 👀 🔥



(via Kendrick Perkins) pic.twitter.com/fXhWM5BSZZ — Basketball Forever (@bballforever_) February 6, 2026

Desde el punto de vista deportivo, la llegada de LBJ al Rocket Arena quizás represente el impulso que necesitan los Cavaliers para consolidarse como aspirantes reales al título. El equipo ya es considerado contendiente en el Este, pero sumar la experiencia y el liderazgo del máximo anotador de siempre en la NBA elevaría inmediatamente sus aspiraciones.

Al mismo tiempo, diversos reportes apuntan a que los Lakers estarían entrando en una nueva etapa, con Luka Doncic en plan de icono y la posibilidad de adquirir en verano a Giannis Antetokounmpo, lo que de forma automática descartaría la vuelta de James al Crypto.com Arena para la 2026/2027.

Ahora mismo, todo se mantiene en el terreno de la especulación, así que los próximos meses y el desarrollo del cierre de curso podrían aclarar el panorama. Lo cierto es que la posibilidad de ver a LeBron James nuevamente con el uniforme de los Cavs ya comienza a tomar fuerza como uno de los grandes temas rumbo a la venidera temporada baja en la National Basketball Association.

