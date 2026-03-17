Las dos franquicias que entrarían pronto a la NBA con la aprobación de la expansión

La NBA se prepara para dar un paso importante en su crecimiento. Actualmente, la prestigiosa liga cuenta con 30 franquicias, 15 en la Conferencia Este y 15 en el Oeste; pero todo indica que esa cifra aumentará pronto.

Es que de acuerdo con reportes de Shams Charania, la junta de gobernadores que rige la máxima competición del baloncesto estadounidense estaría lista para aprobar la expansión con la incorporación de dos nuevas entidades.

Las ciudades elegidas para albergar estas organizaciones serían Seattle, con el regreso de los SuperSonics, y Las Vegas, dos mercados que desde hace años figuran entre los principales candidatos para unirse a la NBA a tiempo completo. Por su parte, el anuncio oficial podría concretarse en la próxima reunión de propietarios, cuando se espera que la propuesta reciba el respaldo necesario.

Uno de los aspectos más llamativos de esta posible expansión es la citada vuelta de los Sonics, organización que formó parte de la liga durante más de cuatro décadas y que dejó una huella importante en la historia de la competición, al punto que fue campeona de la justa 78/79, aunado a jugar las Finales el curso previo (77/78) y en la 95/96, cuando Shawn Kemp, Gary Payton y Detlef Schrempf fueron victimizados en la etapa decisiva por los míticos Chicago Bulls de Michael Jordan.

This first vote will allow the league to explore purchase processes for Las Vegas and Seattle. There will then be a potential final vote later in the year to finalize transactions to 32 teams -- if bids reach necessary threshold. In both voting rounds, 23 of 30 governors must… https://t.co/Xhmlbo48ZP — Shams Charania (@ShamsCharania) March 16, 2026

Seattle se mantuvo en la NBA desde 1967 hasta 2008, año en el que la franquicia,

ya con el astro Kevin Durant (hoy en Houston Rockets) en sus filas, resultó trasladada a Oklahoma City, donde adoptó el nombre del Thunder. A partir de entonces, los aficionados de los SuperSonics han mantenido la esperanza de recuperar su equipo, algo que ahora parece bastante cercano.

¿Cuándo se incorporarán las nuevas franquicias a la NBA?

Aunque la expansión parece encaminada, el proceso todavía debe cumplir con ciertos requisitos formales. En consecuencia, para aprobar la llegada de nuevos equipos se necesita el voto favorable de al menos 23 de los 30 propietarios de los clubes de la National Basketball Association.

Según la información de Sharania, ese respaldo prácticamente está asegurado; no obstante, incluso si el visto bueno se concreta en el corto plazo, las nuevas franquicias no debutarían inmediatamente, sino en la 2028/2029.

Otro punto clave será el costo de entrada de Seattle y Las Vegas a la NBA, dado que estas escuadras deberán pagar una cuota de expansión estimada entre 7.000 y 10.000 millones de dólares, cifra que refleja el enorme valor económico que ha alcanzado la liga en los últimos años.

¿Cuál fue la última franquicia que entró a la NBA?

La última vez que la mediática contienda añadió un nuevo elenco fue en 2004, cuando debutaron los Charlotte Bobcats.

Vale recordar que, con el paso del tiempo, dicho club decidió recuperar la identidad histórica del baloncesto en la ciudad, por lo que en 2014 adoptó el nombre de Charlotte Hornets, denominación que mantiene a día de hoy.

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