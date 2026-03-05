Entrenador de los Knicks explota contra Shai Gilgeous-Alexander: “Convence a los árbitros de las faltas”

Mike Brown reconoció su frustración con el arbitraje tras la ajustada derrota de sus New York Knicks a manos del Oklahoma City Thunder 103-100, en el atractivo partido de la noche del miércoles. De hecho, el entrenador del popular club que hace vida en el Madison Square Garden se sumó así a las críticas recientes hacia las decisiones de los jueces en encuentros vinculados al campeón de la NBA y a su gran estrella, Shai Gilgeous-Alexander.

La polémica se originó al final del primer cuarto cuando Brown recibió su primera falta técnica desde que dirige a los Knicks. El estratega de 56 años protestó con insistencia una acción en la que consideró que los árbitros debieron sancionar la tercera falta personal del astro canadiense, quien impactó con Jalen Brunson cuando este último trataba de establecer posición defensiva.

Brunson terminó en el suelo durante el movimiento, mientras el base del Thunder continuó la jugada con una bandeja que completó. Para Brown, el contacto debió sancionarse como falta ofensiva, lo que habría supuesto la tercera infracción del último MVP de la liga y, por tanto, su salida temprana del partido (para ser reservado).

El cotejo se mantuvo igualado hasta los instantes finales, al margen de que OKC terminó imponiéndose por tres puntos después de que los neoyorquinos fallaran dos lanzamientos de tres que forzarían la prórroga en los últimos seis segundos.

Lugo del partido, Brown continuó visiblemente molesto al analizar la jugada ante los medios, al punto de elogiar la capacidad de Shai para provocar decisiones arbitrales favorables, aunque cuestionó el criterio aplicado en ese momento del choque. "SGA es un jugador difícil de cubrir y hace un gran trabajo convenciendo a los árbitros, probablemente mejor que nadie en la liga, de que le están dando un golpe", dijo el DT, de acuerdo a ESPN.

Por su parte, el jerárquico armador del Thunder firmó otra sólida actuación con 26 puntos y ocho asistencias en 35 minutos, aunado a liderar el duelo en visitas a la línea de tiros libres con siete. También anotó un triple clave a falta de 1:18 para el final que colocó el marcador en 103-96, ventaja que terminaría siendo definitiva.

En la presente campaña, Gilgeous-Alexander se mantiene entre los jugadores que más faltas reciben en la NBA. No en vano, es segundo en tiros libres intentados por juego (9,2), sólo por detrás de Luka Doncic, estrella de Los Angeles Lakers, y lidera la contienda en libres convertidos de media por tercera zafra consecutiva.

Brown también se refirió a la acción que provocó su protesta. "Jalen estaba allí y (Shai) lo atropelló. Fue como la decisión que le tomaron a OG (Anunoby). No sé, no entiendo por qué no se marcó".

