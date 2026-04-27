Entrenador de Lakers actualiza el estatus de Luka Doncic para la segunda ronda de los playoffs

Los Angeles Lakers continúan enfrentando un panorama complicado en materia de lesiones mientras intentan cerrar su serie de primera ronda de playoffs frente a Houston Rockets. La franquicia del sur de California sigue sin contar plenamente con dos piezas importantes de su esquema; nada menos que los estelares Luka Doncic y Austin Reaves, quienes permanecen en proceso de recuperación.

El genio esloveno todavía se encuentra rehabilitándose de una distensión del tendón de la corva de grado 2, lesión que ha limitado significativamente su disponibilidad en la postemporada. Por su parte, AR15 continúa avanzando tras sufrir una distensión en el oblicuo, aunque el cuerpo médico del equipo aún no define cuándo podrá recibir autorización definitiva para regresar a la acción.

Ambos escopeteros se lesionaron durante la dura derrota sufrida por Los Angeles el pasado 2 de abril frente al Oklahoma City Thunder ,precisamente, su eventual rival en las Semifinales del Oeste siempre que los dos elencos confirmen su pase a dicha instancia. Desde entonces, los Lakers han debido ajustar su táctica para mantenerse con vida en la eliminatoria.

JJ Redick said Luka Doncic started movement on the court today as he continues to rehab his left hamstring strain. “Most of his stuff [before] had been standstill,” Redick said. — Dave McMenamin (@mcten) April 27, 2026

A pesar de las ausencias, el conjunto dirigido por JJ Redick sorprendió al imponerse en los tres primeros partidos de la serie versus Houston. Sin embargo, el cuarto encuentro representó un freno para sus aspiraciones inmediatas, al caer 115-96, resultado que permitió a los Rockets extender la batalla y forzar un quinto partido en el Crypto.com Arena.

Dentro de un contexto marcado por la incertidumbre física, Doncic dio una señal alentadora respecto a su recuperación. De hecho, Redick confirmó al periodista Dave McMenamin, el domingo, que el base balcánico comenzó a realizar movimientos más activos sobre la duela, después de varios días enfocado únicamente en ejercicios estáticos de lanzamiento. "La mayor parte de sus cosas anteriormente las hacía en estático. Eso ya ha cambiado”, detalló JJ.

Semejante evolución representa un paso positivo, aunque todavía insuficiente para hablar de un regreso inmediato. Luka ya había vuelto a integrarse parcialmente a algunas prácticas del equipo el 20 de abril, participando en ejercicios de tiro y circulación del esférico, así que su presencia en entrenamientos ha sido interpretada como un avance importante dentro del proceso de rehabilitación.

Mientras tanto, la carga competitiva de los Lakers recae principalmente sobre LeBron James, quien lidera a estos en un intento por asegurar el pase a la siguiente fase. De ese modo, en Hollywood siguen atentos a la evolución médica de Doncic y Reaves, con la expectativa de recuperar profundidad y talento en una eventual segunda ronda.

Más contenido de Luka Doncic