¿Cuál es el estatus de Austin Reaves en los Lakers para el Juego 4 ante los Rockets?

Los Angeles Lakers tienen una notable y a la vez sorprendente ventaja de 3-0 en su serie de primera ronda de playoffs contra Houston Rockets, a pesar de las ausencias de los estelares Luka Doncic y Austin Reaves.

De hecho, antes del tercer partido, el viernes, los californianos anunciaron una actualización inesperada sobre el propio Reaves, quien ha estado de baja por una distensión en el oblicuo desde el 2 de abril. Es cierto que en un principio se creyó que podría uniformarse de púrpura y oro; sin embargo, luego fue descartado definitivamente por el cuerpo técnico que comanda JJ Redick.

Ahora, Marc Stein reveló que la recuperación de AR15 va por buen camino y ha sido catalogado nuevamente como duda para el Juego 4, este domingo, en lo que, sin dudas, es otro paso en la dirección correcta para los Lakers, ya que quizás recuperen a uno de sus mejores jugadores y manejadores de balón, así como su segundo máximo anotador de la ronda regular, para continuar con su impresionante desempeño en la postemporada, considerando las circunstancias.

The Lakers again list Austin Reaves as questionable going into Sunday’s Game 4 at Houston: pic.twitter.com/JizShhwCXC — Marc Stein (@TheSteinLine) April 25, 2026

Kevin Durant está en duda para el Juego 4 entre Lakers y Rockets

Recordando que Doncic no accionará en la serie, además del posible regreso de Reaves, la superestrella de los Rockets, Kevin Durant, quien se ha perdido dos de los tres primeros compromisos, también es duda de cara a esta velada dominical.

KD causó gran revuelo cuando se le diagnosticó un esguince de tobillo izquierdo antes del choque del viernes en el Toyota Center, dado que ni siquiera se le vio en el banquillo en ningún momento de la noche, lo que generó dudas sobre su situación.

El entrenador de los texanos, Ime Udoka, había afirmado a Associated Press que el legendario escopetero simplemente estaba recibiendo tratamiento y que esa era la razón de su ausencia en el banco, lo cual tiene sentido recordando que ambos equipos volverían a verse las caras dos días después.

Si Durant se pierde un segundo partido consecutivo, las posibilidades de los Rockets de mantenerse con vida en esta serie disminuyen drásticamente, puesto que los Lakers han sido el mejor equipo durante los tres primeros duelos. Eso sí, aunque el seleccionado a 16 All-Star de la NBA regrese a la acción, es poco probable que esté al 100%, ya que tampoco lo estaba en el segundo encuentro cuando perdió el balón nueve veces, la cifra más alta del mismo.

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