El estatus oficial de Jarred Vanderbilt en los Lakers tras la dislocación de su dedo meñique derecho

Aunque en principio parecía que la lesión de Jarred Vanderbilt en su dedo meñique de la mano derecha era de gravedad, el cuerpo médico de los Lakers es optimista y el alero se mantiene en condición de evaluación diaria.

El jugador suplente no fue descartado para el Juego 2 de las Semifinales de la Conferencia Oeste ante el Oklahoma City Thunder de este jueves en el Paycom Center. De acuerdo con el entrenador JJ Redick, el cuerpo médico del equipo logró "recomponerle" el dedo.

"Obviamente es un jugador y una persona de mentalidad fuerte", comentó Redick. "Sufrió una luxación completa. Así que simplemente volvieron a poner todo en su sitio. Estará bajo observación diaria. Obviamente es un jugador y una persona de mentalidad fuerte. Sufrió una luxación completa. Así que simplemente volvieron a poner todo en su sitio. Estará bajo observación diaria".

El alero se lastimó el dedo meñique de la mano derecha al intentar bloquear una clavada del pívot de Oklahoma City, Chet Holmgren, quien tuvo una gran noche y no encontró defensor que lo pudiera parar en el compromiso del martes. El centro terminó con 24 puntos y 12 rebotes.

El dedo de Vanderbilt realizó un movimiento extraño y notablemente terminó lesionado. Sus compañeros en el banquillo no quisieron ver la gravedad del asunto.

"Es decir, simplemente... en mi opinión, se veía bastante macabro", comentó el escolta del Thunder, Jared McCain. "Para ser honesto, ni siquiera sé qué estaba viendo. Se veía muy mal. Mis oraciones para él. Le envío mucho cariño".

La jugada sucedió cuando Holmgren completó la clavada para poner al Thunder arriba 48-39 con 5:57 minutos restantes en el segundo cuarto. El alero suplente, que no ha tenido mucha participación en estos playoffs, abandonó el encuentro en ese momento y no pudo regresar a la acción.

Vanderbilt jugó seis minutos y terminó con dos puntos. La rotación de los Lakers, que acostumbra a ser de nueve hombres, se redujo a ocho en el resto del compromiso y así podría ser este jueves.

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