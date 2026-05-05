El estatus oficial de Luka Doncic para el Juego 1 de la serie de playoffs ante el Thunder

La ausencia de Luka Doncic sigue marcando la actualidad de Los Angeles Lakers. El estelar base esloveno no acciona desde el pasado 2 de abril, precisamente frente a Oklahoma City Thunder en un compromiso de temporada regular, previo a unos playoffs en el cual los californianos ya eliminaron en la primera serie a Houston Rockets.

De igual forma, ya es oficial que el seis veces All Star de la NBA tampoco estará disponible para el arranque de las semifinales de la Conferencia Oeste. Es que la propia franquicia de Hollywood confirmó en su reporte que su máxima figura ofensiva quedará fuera, al menos, del cotejo de este martes en el Paycom Center.

La decisión no tomó por sorpresa al entorno del popular club, considerando que la recuperación de Doncic no ha seguido el ritmo esperado. El balcánico arrastra una distensión de grado 2 en el tendón de la corva sufrida en aquel careo ante OKC, lesión que suele requerir varias semanas de rehabilitación cuidadosa para evitar recaídas.

The Lakers formally rule out Luka Dončić as their only injury absentee for Game 1 in Oklahoma City: pic.twitter.com/J973XCBPVq — Marc Stein (@TheSteinLine) May 4, 2026

¿Cómo va la rehabilitación de Luka Doncic?

A su vez, el entrenador de los Lakers, JJ Redick, fue claro al referirse a la situación actual del esloveno. Sin ofrecer detalles alentadores ni plazos concretos, dejó entrever en conferencia de prensa que el progreso del Wonder Boy sigue siendo limitado y que el cuerpo técnico mantiene cautela, ya que la prioridad, según su mensaje implícito, es no precipitar el regreso de su estrella en una etapa tan exigente como los playoffs y contra el mejor equipo de la competición, el Thunder.

Hay que recordar que en un intento por acelerar su recuperación, Luka viajó a España para someterse a un tratamiento especializado; sin embargo, los resultados no han sido los esperados hasta ahora. Si bien ya realiza actividades controladas sobre la cancha, hablando de lanzamientos y desplazamientos suaves, todavía no ha podido avanzar hacia trabajos de mayor intensidad, como correr o participar en sesiones completas con contacto físico.

Claramente, la venidera serie versus Oklahoma City exigirá ajustes importantes por parte de Los Angeles, en especial en la generación de juego y la anotación. Es que sin su principal creador y anotador, el coach Redick deberá redistribuir responsabilidades y apostar por un enfoque más colectivo, al margen de contar que LeBron James y Austin Reaves; al tiempo que la evolución de Doncic seguirá estando monitoreada día a día, con la esperanza de que pueda reincorporarse más adelante en la eliminatoria si su condición física lo permite.

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