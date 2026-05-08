La estrella de los Celtics que puede unirse a Nikola Jokic en los Nuggets

Las dudas alrededor de Jaylen Brown volvieron a instalarse en la NBA, tras la temprana eliminación de Boston Celtics en playoffs.

Es que una vez la escuadra verde cayó de forma sorpresiva en la primera ronda frente a Philadelphia 76ers, el jerárquico alero fue protagonista por sus declaraciones posteriores, en las que apuntó contra el arbitraje y aseguró que había sido una de sus temporadas favoritas, pese a la ausencia prolongada de Jayson Tatum durante buena parte del curso.

Mientras el presidente de operaciones de Boston, Brad Stevens, intenta bajar la tensión mediática, esa que indica una relación que no vive horas buenas con su teórica segunda figura, comenzaron a crecer nuevamente los rumores de canje alrededor del propio Brown. Aunque no existe ninguna negociación formal confirmada, varios ejecutivos de la NBA ya especulan con posibles destinos para el seleccionado a cinco All-Star.

Pues uno de los escenarios que más llamó la atención surgió desde la Conferencia Oeste. Según reveló un ejecutivo anónimo al periodista Sean Deveney, Denver Nuggets sería un destino ideal para Brown por su posible conexión con Nikola Jokic. “Encajaría a la perfección con Jokic y le daría al equipo la chispa que necesita. Boston tendría a Jamal Murray, pero Brown podría encajar mejor allí, más como base”, aseguró el directivo.

Nuggets must think bighttps://t.co/l6Aa9J3fku — Fadeaway World (@FadeawayWorld) May 7, 2026

La idea de un intercambio entre el MVP de las Finales de 2024 y Murray todavía parece lejana, pero dentro de la liga nadie descarta movimientos inesperados cuando llegue el verano. Asimismo, el aspecto contractual facilitaría una eventual negociación, ya que ambos jugadores manejan salarios similares y están bajo control hasta 2029.

En lo deportivo, la posible sociedad entre Brown y Jokic resulta atractiva. El centro serbio continúa consolidándose como uno de los basquetbolistas más dominantes de la competición gracias a su capacidad para anotar, asistir y controlar el ritmo ofensivo. En ese panorama, el versátil puesto 3 aportaría explosividad, defensa perimetral y atleticismo para complementar el juego del balcánico

De igual forma, en Denver consideran que un núcleo conformado por Brown, Jokic y elementos de rol como Aaron Gordon, Cam Johnson y Peyton Watson tendría potencial para competir inmediatamente por el campeonato.

Por el lado de Boston, recibir a Jamal Murray también mantendría al tradicional elenco en la conversación por el título. La combinación entre el armador recién invitado a su primer Juego de Estrellas, con Tatum, Derrick White y Payton Pritchard seguiría ofreciendo una sólida base para pelear en el Este.

Ahora mismo, todo permanece en el terreno de la especulación; no obstante, si las conversaciones entre Brown y los Celtics sobre su futuro no avanzan en los próximos meses, en el TD Garden quizás se vean obligados a evaluar escenarios que todavía parecen hipotéticos.

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