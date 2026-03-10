La estrella de la NBA que Stephen Curry cree que llegará a los Warriors

A sus 37 años, Stephen Curry es consciente de que su ventana para seguir ampliando su legado en la NBA se está reduciendo. El estelar base de los Golden State Warriors y ganador de cuatro anillos, mantiene como objetivo conquistar un quinto Trofeo O'Brien antes de poner punto final a su histórica carrera.

De hecho, la organización de San Francisco ya intentó reforzar su proyecto competitivo recientemente durante la pasada temporada, sumando a Jimmy Butler con la intención de darle al Chef una segunda estrella que ayudara a mantener al equipo en la lucha por el título. Sin embargo, semejantes planes se vieron afectados cuando el veterano alero sufrió una grave lesión de rodilla en este curso, sacándolo por completo de acción.

En medio de ese panorama, el periodista Marc J. Spears reveló que Curry espera que la franquicia californiana vuelva a moverse con fuerza en el mercado durante el próximo verano. La intención de Golden State sería sumar a otra gran figura que permita al club competir nuevamente al máximo nivel en la National Basketball Association.

Entre los nombres que han surgido como posibles objetivos aparecen dos de las mayores superestrellas del baloncesto mundial en tiempos recientes: Giannis Antetokounmpo y LeBron James.

Stephen Curry reportedly expects a star player to join him in the summer, per @MarcJSpears



“I think he knows, whether it's a Giannis [Antetokounmpo], whether it's a LeBron James, there's going to be somebody next summer, that's going to join him, join Jimmy, join Draymond… pic.twitter.com/xA7J8dX5E2 — NBACentral (@TheDunkCentral) March 10, 2026

Según Spears, Curry confía en que los Warriors puedan concretar la llegada de uno de esos jugadores para reforzar el núcleo del equipo y crear un tridente capaz de aspirar nuevamente al campeonato, asumiendo que Butler estará de vuelta en la 2026/2027. "Creo que él (Steph) sabe que, ya sea Giannis (Antetokounmpo) o LeBron James; habrá alguien el próximo verano que se unirá a él, a Jimmy y Draymond (Green), suponiendo que él también siga ahí", aclaró el reportero.

El escenario para ambos íconos de la NBA quizás se abra en los venideros meses. En el caso de Giannis, los Milwaukee Bucks meditan explorar una vez más el mercado para evaluar posibles ofertas por su dos veces MVP, especialmente si en Wisconsin consideran iniciar un nuevo ciclo deportivo.

Por su parte, LBJ se acerca al final de su contrato con Los Angeles Lakers, lo que ha alimentado las especulaciones sobre su futuro. Es factible que el mayor anotador de siempre en la NBA se convierta en agente libre y muchos analistas consideran poco probable que continúe en Hollywood.

Mientras tanto, los Warriors siguen confiando en el núcleo que lidera Curry, a sabiendas de que la posible adquisición de otra luminaria en la próxima zafra redefiniría el último gran intento de los Dubs por volver a dominar la competición, de la mano de su ya legendario armador.

Más contenido de NBA