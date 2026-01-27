Ex jugador de los Lakers predice cuándo LeBron James se retirará de la NBA

El final de la histórica era de LeBron James en la NBA está relativamente cerca de concretarse. Al menos así lo considera un ex jugador de Los Angeles Lakers, a quien se le consultó sobre la situación del Rey, actualmente disputando su vigesimotercera zafra en la elitista competición.

Es que las especulaciones sobre un posible retiro acompañaron a LBJ durante la última pretemporada, especialmente después que el quinteto de Hollywood cerraran la 2024/25 con marca de 50-32 pero quedara eliminado en la primera ronda de los playoffs a manos de los Minnesota Timberwolves. Tras aquella caída, el agente del veterano alero, Rich Paul, evitó descartar cualquier escenario, alimentando los rumores sobre el futuro de su representado.

Claro está, James decidió ejercer su opción por 52.6 millones de dólares para esta 2025/2026, asegurando así una temporada más con la camiseta púrpura y dorada, decisión que le ha permitido disputar un nuevo ejercicio, intentando conseguir su quinto anillo de campeón.

"Parece que el final aún no está cerca, ¿verdad?", dijo Lou Williams en el programa "Run It Back" de FanDuel TV. "Parece que todavía queda mucho baloncesto por jugar con LeBron. Esa relación terminará cuando él diga que se acabó. Tiene una cláusula de no traspaso en su contrato y, además, es agente libre a final de año, así que tiene todas las de ganar".

LeBron James mantienen un nivel de producción por encima de la media de la NBA | Jeff Haynes/GettyImages

Asimismo Williams, acreedor de tres premios de Mejor Sexto Hombre de la NBA. y retirado de la actividad en 2022, apostó tajantemente a que LBJ disputaría una temporada más (2026/2027) después de la actual, antes de decir adiós definitivamente a la duela. "Probablemente uno más después de este. Creo que el año que viene es la gira de despedida", reveló el antiguo miembro de seis franquicias, incluyendo Clippers, Atlanta Hawks y los propios Lakers.

Para muchos analistas, King James sigue persiguiendo otra conquista de un Trofeo Larry O'Brien al campeón de liga en pro de terminar de consolidar su legado, mientras que otros apuntan a una motivación aún más personal: la posibilidad de conquistar un título junto a su hijo, Bronny. De cualquier manera, la continuidad del ex Cleveland Cavaliers y Miami Heat demuestra que el deseo competitivo sigue intacto a los 41 años.

Claro que, LeBron ha reconocido públicamente las limitaciones físicas propias de su edad, admitiendo que ya no puede disputar partidos en noches consecutivas. De ese modo, el entrenador de los angelinos, JJ Redick, ha optado por administrar los minutos de su capitán en el tabloncillo, reservándolo para los compromisos más exigentes del calendario.

Todavía lejos de su pico de rendimiento, el cuatro veces MVP tanto de la regular como de las Finales promedia 22.3 puntos, 6.1 rebotes y 6.9 asistencias en el presente curso, cifras que siguen siendo clave para mantener a los Lakers en la pelea dentro de la Conferencia Oeste, donde registran un balance de 28-17,ocupando la quinta casilla.

