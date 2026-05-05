Fallece José "Piculín" Ortiz, segundo puertorriqueño en jugar en la NBA

En Puerto Rico el baloncesto le tiene mucho que agradecer a José "Piculín" Ortiz, quien falleció a los 62 años de edad, después de una lucha contra el cáncer. Fue el único partido que no ganó, porque su carrera estuvo llena de glorias, alegrías y orgullo por representar a los boricuas.

El aguerrido pívot fue elegido en 1987 por el Utah Jazz y se convirtió en el primer puertorriqueño en ser elegido en el Draft de la NBA. Aunque solo jugó 51 partido en la liga, se convirtió en figura en el baloncesto europeo y latinoamericano.

Ortiz jugó con el Real Madrid y el Barcelona, además de ser figura de su selección en cinco Mundiales y cuatro Juegos Olímpicos. Todos esos logros lo llevaron a convertirse en miembro del Salón de la Fama de la FIBA, en el 2019.

A los 63 años de edad, falleció el ex basquetbolista José Ortiz Rijos.



"Piculín" fue, elegido en 1987 por Utah Jazz, el primer puertorriqueño en ser seleccionado en el Sorteo de Novatos de la NBA. Después, jugó en Real Madrid y Barcelona y, además, a nivel selecciones, disputó… pic.twitter.com/LL6ZyJzAkL — SportsCenter (@SC_ESPN) May 5, 2026

Ortiz había estado luchando contra el cáncer en los últimos años y se mantuvo alejado del baloncesto por este motivo. En su momento llegó a ser directivo de la Federación de su país y siempre estuvo ligado al deporte que lo convirtió en una celebridad.

Pero lo más resaltante de su juego fueron sus ocho campeonatos en el Baloncesto Superior Nacional, la liga de Puerto Rico, donde fue figura y leyenda. También jugó en Venezuela, con la camiseta de Guaiqueríes de Margarita, uno de los equipos más populares de ese país.

Debutó de manera internacional en 1983, en los Juegos Panamericanos de Caracas, Venezuela, en un torneo en el que también debutó un tal Michael Jordan con la camiseta de USA Basketball, cuando apenas era un novato.

Los aficionados boricuas siempre recordarán el juego de Atenas 2004, cuando Puerto Rico, de la mano de Ortiz y Carlos Arroyo, logró derrotar a la poderosa Estados Unidos, que tenía estrellas como LeBron James, Chris Bosh, Allen Iverson, Vince Carter y Carmelo Anthony.

Hoy Puerto Rico pierde más que un atleta. Pierde una leyenda.



Gracias por tantas alegrías y por representar nuestra bandera con orgullo.



Descansa en paz, José “Piculín” Ortiz Rijos. 🕊️ Nuestro “Concord”.



Tu legado vivirá en cada cancha y en cada generación que inspiraste. 🇵🇷🏀 pic.twitter.com/GLTt2W79BC — FBPUR 🏀🇵🇷 (@fbpur) May 5, 2026

En la ACB, la principal liga de España, también jugó con el CAI Zaragoza, antes de marcharse a jugar con el Jazz. Tras no ver minutos, el jugador interno regresó a Europa para jugar con el Real Madrid, FC Barcelona, Festina Andorra y Unicaja Málaga.

Entre sus títulos en el viejo continente, destaca la Copa del Rey y el subcampeonato que logró con el Barcelona en la Copa de Europa.

El baloncesto llora porque se ha ido un grande y Latinoamérica está de luto. El legado de "Piculín" Ortiz quedará en la memoria de cada aficionado de este deporte.

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