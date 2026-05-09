Famoso analista de la NBA deja a LeBron James fuera del top 5 de mejores de la historia

La eterna discusión sobre quién es el mejor jugador en la historia de la NBA, con LeBron James entre los candidatos, volvió a encenderse. Y esta vez el responsable fue Skip Bayless.

El polémico comentarista deportivo reapareció con un nuevo ranking vitalicio que rápidamente provocó reacciones entre aficionados y especialistas, básicamente por la ubicación del Rey, al que incluso dejó fuera del top 5.

Durante una reciente aparición televisiva en el programa "First Take", Bayless colocó a Michael Jordan como el mejor de todos los tiempos, decisión que no sorprendió demasiado considerando su tradicional admiración por la leyenda de los Chicago Bulls. Sin embargo, lo que llamó la atención fue que colocó a King James en una "lejana" novena posición, también detrás de Magic Johnson, Shaquille O'Neal, Kareem Abdul-Jabbar, Tim Duncan, Bill Russell, Kobe Bryant y Larry Bird.

Fiel a su estilo directo y sin filtros, Bayless justificó su elección asegurando que todos los basquetbolistas ubicados por encima de LBJ tenían una mentalidad distinta en los momentos más importantes. “Los ocho que están por arriba, empezando por Jordan, son todos asesinos del baloncesto a sangre fría en los que confiaría mi vida. En cambio, LeBron me ha demostrado a lo largo de los años ser la superestrella más frágil, mentalmente, que he observado de cerca. Nació sin la capacidad de rendir en los momentos decisivos”.

“LeBron James, to me, has proven over many, many years to be the most mentally fragile superstar I have ever closely observed. I mean, the poor man, as gifted as he is, was born without a clutch gene.



So he’s lucky to be in the top 10 because he’s a liability and always has been… pic.twitter.com/4bh1fKUb95 — NBACentral (@TheDunkCentral) May 8, 2026

Semejantes declaraciones generaron un intenso debate en redes sociales, en especial porque muchos consideran al mayor anotador en la historia de la NBA como el principal rival de MJ en la carrera por el título no escrito del GOAT. A lo largo de su carrera, la actual figura de Los Angeles Lakers ha construido un legado impresionante con campeonatos, récords históricos y una longevidad pocas veces vista en la liga, argumentos suficientes para que gran parte de la comunidad del baloncesto lo ubique arribe en el ranking vitalicio.

Por otro lado, el regreso de Bayless a "First Take" también revivió su clásica rivalidad televisiva con Stephen A. Smith. Ambos protagonizaron varios cruces sobre temas de actualidad, incluyendo el presente de los Lakers y el impacto que podría tener Luka Doncic en el equipo angelino alrededor de esta postemporada.

Vale acotar que mientras Smith defendió la necesidad de sumar talento ofensivo que rodee a LeBron, Bayless minimizó la idea de que Doncic pudiera resolver todos los problemas de los Lakers. Una vez más, el analista dejó claro que sus opiniones sobre James siguen siendo tan críticas como siempre.

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