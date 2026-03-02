La fecha de regreso de Giannis Antetokounmpo con los Milwaukee Bucks

Giannis Antetokounmpo apunta a regresar a la acción ya con Milwaukee Bucks. Es que según información revelada por el periodista Shams Charania, el estelar ala-pívot jugará este lunes contra los Boston Celtics.

El astro griego no ha disputado un encuentro desde el pasado 23 de enero cuando sufrió una distensión en la pantorrilla derecha durante un partido en el que la entidad de Wisconsin cayó a manos de los Denver Nuggets.

Desde entonces, el dos veces Jugador Más Valioso de la NBA ha permanecido fuera de las canchas por un período cercano a cinco semanas, en un tramo complicado para Milwaukee, que ha debido reconfigurar su rotación ante la ausencia de su principal referente en los dos costados. Previo a la lesión, Antetokounmpo estaba firmando números acordes a su estatus de superestrella, cortesía de 28.0 puntos de media con 10.0 rebotes y 5.6 asistencias en 30 desafíos de la regular, consolidándose de nuevo como el pilar de los Bucks.

Giannis is expected to return tonight after missing over 5 weeks with a calf strain, per @ShamsCharania



Bucks host the Celtics tonight 🔥

De ese modo, el regreso de Giannis llega en un momento clave del calendario, puesto que Milwaukee encara la recta final de la fase clasificatoria con la necesidad de sumar victorias para escalar posiciones en la Conferencia Este, ya que actualmente se encuentra a 3.0 juegos de unos Charlotte Hornets que ocupan el último puesto del Play-In, paso previo a playoffs. Asimismo, los entrenados por Doc Rivers buscan extender una racha positiva que le ha permitido mantenerse en la pelea por la postemporada, instancia a la que no han faltado desde una lejana 2015/2016.

En paralelo a su proceso de recuperación, The Greek Freak estuvo vinculado a múltiples rumores de cambio en las semanas previas a la fecha límite del 5 de febrero; sin embargo, la directiva de los Bucks descartó cualquier movimiento que implicara la salida de su jugador franquicia, quien a su vez se encargó de disipar especulaciones al reiterar públicamente su compromiso con la organización e intención de continuar compitiendo allí por el anillo.

En definitiva, el eventual retorno frente a Boston del MVP de las Finales de la NBA 2021 no sólo supone un refuerzo anímico y deportivo; también una inyección de liderazgo para un equipo urgido de estabilidad en el tramo decisivo de la ronda regular pero que sabe que cuenta con un talento en su roster por encima de la media en un Este que, igualmente, disfruta de elencos que lucen engranados camino a los playoffs.



