La forma en la que LeBron James sería enviado de los Lakers a los Cavaliers

Hay dos formas para que LeBron James vuelva a los Cleveland Cavaliers la temporada que viene, luego de una 2025/2026 que parece ser el final de su viaje con Los Angeles Lakers.

Es que el periodista Barry Jackson ratificó lo que otros colegas vienen reportando desde la semana pasada: el conjunto de púrpura y oro podría pactar un sign and trade con el Rey y enviarlo a su par del estado de Ohio alrededor del 1 de julio próximo, cuando empiece la agencia libre.

Sam Quinn ya había señalado días atrás que el final del contrato de James con los Lakers y su elevado sueldo en este curso (52.6 millones de dólares) abrirían la puerta al citado movimiento. Inclusive, el mencionado jornalero sugirió que, ante la dificultad de mantener ese nivel salarial en otro equipo como los Cavs, se explorarían fórmulas que permitan redistribuir acuerdos y facilitar una operación que beneficie a ambas partes.

There is "widely speculated" interest in a LeBron James return to the Cleveland Cavaliers this summer via sign-and-trade, per @flasportsbuzz



(h/t @TheNBABase) pic.twitter.com/KLb24zswbg — Fullcourtpass (@Fullcourtpass) February 24, 2026

De ese modo, una de las piezas que interesaría a Los Angeles sería el centro Jarrett Allen, interior de largo recorrido capaz de consolidarse como referencia defensiva y socio ideal en situaciones de pick-and-roll para Luka Doncic y/o Austin Reaves, siempre que este último retorne a la entidad del Crypto.com Arena, considerando que no activará su opción de jugador por 14.3 millones de dólares. Eso sí, Allen posee pacto laboral con Cleveland hasta 2029 y deberá cobrar $90.6 millones a partir del venidero ejercicio.

Asimismo, una transacción de este tipo encajaría con la idea de construir los planes alrededor de Luka Doncic, quien debe ser la figura central a corto plazo; si es que no lo es ya. La llegada de un pívot atlético y fiable permitiría equilibrar el juego en el poste bajo y ofrecer nuevas variantes ofensivas, algo que la franquicia californiana ha necesitado en las últimas temporadas, incluso gozando de un King James con notables prestaciones en ataque.

Por otro lado, la todavía propietaria de los angelinos, Jeanie Buss, dijo al programa "The Night MVP" que el alero de 41 años no ha dado indicios de querer volverse a uniformar de púrpura y oro. "Nunca digas nunca, pero ciertamente no ha dado ninguna indicación. Claro, se ha ganado el derecho de decidir a dónde ir y todavía sigue rindiendo".

En definitiva, parece un hecho es que el cuatro veces MVP tanto de la ronda regular como de las Finales de la NBA no retornará a los Lakers, a no ser que se baje sustancialmente su sueldo para la 2026/2027.

Más noticias sobre LeBron James