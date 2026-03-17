El futuro de LeBron James en los Lakers dependerá del éxito del equipo en los playoffs

A medida que la temporada regular de la NBA entra en su recta final, Los Angeles Lakers afrontan un tramo decisivo con apenas 14 partidos por disputar, y esperando contar con sus principales figuras a plenitud, incluyendo LeBron James.

El quinteto hollywoodense continúa peleando por asegurar una buena posición en el Oeste antes del inicio de los playoffs, al tiempo de vivir un gran momento producto de nueve victorias en los últimos 10 careos, incluyendo seis de forma corrida; mismas que le han catapultado a la tercera posición de dicha conferencia.

Sin embargo y más allá de la lucha por la clasificación, un tema sigue generando incertidumbre dentro y fuera de la popular franquicia: el futuro de King James después de este curso.

El reconocido periodista Shams Charania analizó recientemente la situación durante una intervención en el programa "Get Up". Según el comunicador, el Rey aún no ha tomado una decisión definitiva sobre su continuidad en la liga una vez finalice la presente contienda.

The Lakers’ success during the playoffs will play a major part in LeBron’s future, per @ShamsCharania pic.twitter.com/9p4obn0E6D — Legion Hoops (@LegionHoops) March 16, 2026

“LeBron todavía no ha decidido si continuará jugando”, explicó Charania al referirse al futuro del que muchos consideran el mejor jugador en la historia del baloncesto. El periodista añadió que existe una percepción general dentro de la NBA de que el cuatro veces campeón podría disputar al menos otra temporada, pero todo dependerá de varios factores.

Entre esos elementos se encuentran el rendimiento de los Lakers en el cierre de la 2025/2026, igual que su estado físico y su situación mental y emocional después de un calendario exigente. Asimismo, la manera en que los Lakers terminen la zafra, tanto en la regular como en playoffs, influiría significativamente en la decisión del veterano alero.

De momento, el escenario más probable es que LBJ continúe al menos otro ejercicio en la National Basketball Association, al punto que varios rumores apuntan a la posibilidad de que regrese a Cleveland Cavaliers para una tercera etapa en la organización en la que inició su mítica carrera.

Durante este curso, el propio James ha reconocido en varias ocasiones que todavía no tiene claro qué camino tomará cuando finalice la campaña, postura que también responde a la intención de evitar distracciones dentro del vestuario mientras Los Angeles sigue centrado en asegurar su presencia en la postemporada.

El rendimiento colectivo del club de púrpura y oro podría resultar clave para consolidar la clasificación a la primera ronda de los playoffs, al margen que en una Conferencia Oeste extremadamente competitiva, cualquier tropiezo quizás resulte determinante y lapidario.

Más contenido sobre LeBron James